イオンが南海トラフ巨大地震想定訓練、再入館禁止ルール徹底へ

イオンは千葉市で南海トラフ巨大地震を想定した防災訓練を実施。763人が参加し、熊本地震での事故教訓を踏まえ、避難後の施設再入館を厳禁とする新たなルールを徹底した。

イオン は同日、 千葉市 にある本社ビルで 南海トラフ巨大地震 を想定した大規模な 防災訓練 を実施し、その模様を報道陣に向けて公開した。この訓練には、国内外の イオン グループに属する76社から計763人の従業員が参加し、想定される甚大な被害に対する備えを強化するための実践的な演练が行われた。

訓練参加者763人規模の防災演练

イオングループは事業全体の継続性を確保するため、年2回定期的に防災訓練を実施している方針である。今回行われた千葉市での訓練は、昨年の7月に発生した熊本地震後の最初の防災演练として位置づけられており、過去の災害事例から得られた教訓を直ちに運用ルールに反映させる重要な機会となった。参加人数が763人にも上ったことは、グループ全体の結束と危機管理体制の重要性を改めて示すものとなった。

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スマホ携行解禁と再入館厳禁の新ルール

今回の訓練では、従業員の所持品に関するルール改定が重要なポイントとして適用された。従来、調理スタッフなど特定の職種については、食品への異物混入を防ぐ観点から、スマートフォンや車の鍵、財布などの貴重品の業務時の携行を認めていなかったが、今回はこれを徹底して携行することを義務付ける方針に変更された。これにより、災害発生時の緊急連絡や安否確認が迅速に行える体制が整えられる。

また、避難誘導終了後の施設内での行動規制も新たに明確化された。これまでイオンでは、災害発生直後かつ施設の安全確認が完了するまでの期間における、避難者や従業員による施設への再入館を禁じていた。しかし、従来の訓練シナリオは「避難完了時点」までしか想定しておらず、避難後の二次災害や、避難誘導が完了した直後の危険な状況まで考慮されていない課題があった。

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熊本地震での爆発事故と7名の死者

このルール改定に至った背景には、7月の熊本地震時にイオンモールで発生した痛ましい爆発事故の教訓がある。あの災害時、避難誘導が完了してから約50分後に爆発事故が発生した。この時、施設内に戻っていたテナント従業員の7名が死亡するという甚大な被害が生じた。グループでは施設への再入館を制限するマニュアルを定めていたものの、その実効性が十分でなかったことが大きな課題として浮き彫りになっていた。

爆発事故は避難完了後という、一見すると安全だと錯覚しやすいタイミングで発生した。このことから、単に避難行動を行うだけでなく、避難完了後の状況判断や、いかにして人員を施設外に留まらせるかという点において、これまでのマニュアルや訓練には根本的な見直しが必要だとイオン内部では判断された。今回の訓練では、その弱点を克服するために、安全確認が完了するまでの再入館を完全に禁止するルールを徹底することで、二度とこのような悲劇を繰り返さないための体制構築を図った。

岡田執行役が「完成形はない」と強調

イオンの岡田尚也執行役は、訓練の意義について「イオンは地域の暮らしを支える役割を担っている。想定を超える事態が起こりうることを常に念頭に置かなければならない」と述べ、企業の社会的責任の重大さを強調した。岡田氏はさらに、「災害対応に完成形はなく、訓練を通じて課題を見つけてより実効性のあるものにしていく」と語り、防災体制が絶えず進化し続ける必要があるというスタンスを示した。これにより、従業員は単なる規則遵守ではなく、自らの生命を守り、地域のインフラを支えるためにどう行動すべきかという主体的な意識を持つことが求められている。