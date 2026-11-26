イオンは26日、老朽化した総合スーパー（GMS）の再生事業に関する説明会を開いた。旧ダイエーの首都圏にある7つのGMSを対象に飲食エリアなどを拡充し来店客数が改装前と比べて1割程度伸びたという。建築費上昇で新規出店が難しくなるなか、既存店の改装で収益力を高める。イオンは2025年12月に老朽化したGMSなどの再生に向けて、施設の運営、管理を担う子会社「イオンCREソリューションズ」（千葉市）を

イオンは26日、老朽化した総合スーパー（GMS）の再生事業に関する説明会を開いた。 旧ダイエーの首都圏にある7つのGMSを対象に飲食エリアなどを拡充し来店客数が改装前と比べて1割程度伸びたという。

建築費上昇で新規出店が難しくなるなか、既存店の改装で収益力を高める。 イオンは2025年12月に老朽化したGMSなどの再生に向けて、施設の運営、管理を担う子会社「イオンCREソリューションズ」（千葉市）を設立した。 同社は旧ダイエーから首都圏の12施設の運営を承継し再生に向けた改装を進めている。 7月にリニューアルした東京都江戸川区の「イオン船堀」では、2階の衣料品などの売り場を家電量販店などテナントが入居するフロアに改装。1階の食品売り場はイオンフードスタイルが引き継ぐなど、総合スーパーとしての施設一体運営の見直しも進めている。

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改装に合わせてGMSの外観を赤レンガ色を基調とした温かみのある色に変えた。 このほか館内の照明を明るくしたり、休憩スペースなどの共用の椅子の数も従来の約90席から180席に増やしたりなど施設の滞在時間を増やすように工夫した。 従来取り込めていなかった30〜40代の家族層を中心に、来店客数を改装前と比べて2〜3割増やすことを目指す。 イオンCREソリューションズの岡崎龍馬社長は「イオングループ全体の視点で再生を進め、資産価値を最大化していく」と話した。