イオンモール名古屋茶屋にコストコ商品の再販店『COST STATION』がオープン！

イオンモール名古屋茶屋に、コストコ商品の再販店『COST STATION』が2025年2月27日(木)にオープンします。中部地区初となるイオンモール出店となるCOST STATIONは、会員登録や年会費が不要で、家族向けの適量商品を取り揃えています。

株式会社 COST STATION は、2024年4月19日(金)に名古屋市西区庄内通の ショッピング モール『ミユキモール』に コストコ 商品の再販店をオープンしました。この度2025年2月27日(木)10時に中部地区初のイオンモール内に2号店をグランドオープンします。この新店舗は愛知県 名古屋市港区 西茶屋に位置する イオンモール名古屋茶屋 のレストランガーデン1階に開店予定です。\COST

STATIONの再販店では、会員登録や年会費が不要で、家族向けの適量の商品を取り揃えています。近隣にコストコがないために時間や移動コストに悩む方や、多くのコストコ商品(PB)のファンの方々に、日常的に利用していただける身近なお店を目指しています。また、常時300点以上の豊富な商品を取り揃えたコストコ商品の再販としてお客様にご提供いたします。コストコ商品の再販店は、東京、神奈川、大阪を中心に全国約120店舗以上展開されていますが、イオンモールに出店している店舗はわずか数店です。コストステーションは、中部地区初となるイオンモール名古屋茶屋(愛知県名古屋市港区西茶屋、レストランガーデン1F)にオープンします。\全国に36カ所あるコストコ倉庫店は、その魅力的な商品がメディアや情報誌で頻繁に取り上げられることから、多くの方々に支持されています。しかし、年会費や大容量商品、都心部からの距離などが理由で利用をためらう方も少なくありません。イオンモール名古屋茶屋は、約3,300台分の駐車場と約1,050台の駐輪場を完備し、近くには有料道路の入り口もあるため、アクセスが非常に良好で、平日・休日ともに多くの方が訪れています。Cost Stationでは、会員証や年会費は不要です。常時300点以上の商品を取り揃え、季節ごとのアイテムや人気のパン・冷蔵品などを小分けにすることで、一般のお客様が気軽に立ち寄れるお店を目指して名古屋市港区にオープンします





PRTIMES_JP / 🏆 114. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

COST STATION イオンモール名古屋茶屋 コストコ コストコ商品の再販 ショッピング 名古屋市港区 食品 生活用品

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

蒲生四丁目に子育てと仕事を楽しく両立できるコワーキングスペース「いいオフィス蒲生四丁目 by Office with U 」がオープン蒲生四丁目に子育てと仕事を楽しく両立できるコワーキングスペース「いいオフィス蒲生四丁目 by Office with U 」がオープン 株式会社いいオフィスのプレスリリース

続きを読む »

ジャイアンツタウンスタジアムにハンバーガーショップ「G×DOMDOM(ジー・ドムドム)」がオープンジャイアンツタウンスタジアムにハンバーガーショップ「G×DOMDOM(ジー・ドムドム)」がオープン 株式会社よみうりランドのプレスリリース

続きを読む »

韓国発ドーナツ「BONTEMPS」静岡にオープン、絶大な人気を誇るクァベギの魅力とは静岡市に韓国発の人気ドーナツブランド「BONTEMPS」がオープン。見事なキャラメルとバターの組み合わせが特徴的な「クァベギ」が、多くの人の心を掴んでいる。さらに、期間限定でイチゴのトッピングが施された「メルティチョコレート」も登場し、バレンタインの贈り物にもおすすめとなっている。

続きを読む »

国内4店舗目となる「ゴジラ・ストア Daiba」オープン東京都の大崎にある「ゴジラ・ストア Daiba」がオープン。限定カラーフィギュアやフォトスポット、撮影スポットなどが用意され、オープン記念として「シン・ゴジラ」に登場したゴジラの限定グッズも販売される。

続きを読む »

サムスンの体験スペース「Galaxy Studio」に潜入!サムスンの「Galaxy S25」シリーズ発売を記念して、東京の渋谷に期間限定で、「Galaxy Experience Space@SHIBUYA TSUTAYA」がオープン。今回は、ソウルで開催された「Galaxy Studio」を訪問し、Galaxy S25の新機能を体験してみました。

続きを読む »

金沢の里山に佇む、読書と温泉が楽しめるブックホテル、『滝亭』がオープン和と洋が調和したアンニュイな雰囲気のライブラリーや、地元の伝統工芸をふんだんに用いた客室、展望温泉風呂などが魅力のブックホテル。自然豊かな里山の静けさの中、読書と温泉で心身ともに癒される空間を提供する。

続きを読む »