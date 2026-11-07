イオンカード顧客調査：特典満足度とゴールド化のリアル

イオンカードの利用者意識調査で、感謝デーの割引が人気第1位となった。ゴールドカードへの切り替えハードルや、特典利用実態など、顧客が知るべき詳細データを解説。

イオンカード 株式会社は、会員を対象に行った意識調査の結果を発表しました。この調査は、 イオンカード が提供する多彩なサービスや特典について、会員がどのような認識を持っているかを明らかにすることを目的としています。特に、日常的に利用される割引特典の人気順や、 ゴールドカード への移行に関する知識、そして実際に特典を活用している実態など、会員満足度に直結するデータを詳細に分析しました。この結果は、カードの継続利用やアップグレード戦略を考える上で重要な示唆を含んでいます。

人気特典TOP3は割引と年会費無料

調査において、会員はイオンカードの特典の中から、特に他者に教えたいものを最大3つまで選ぶという設問に回答しました。その結果、堂々の1位を獲得したのは「お客さま感謝デーの5％OFF」で、85.0％の支持を集めました。2位はコストパフォーマンスの高さを示す「年会費無料」で57.1％、3位は「イオングループでポイントが基本の2倍」が40.1％となりました。この上位3つは、すべて実利に直結する経済的なメリットが特徴です。

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一方、カードの変更点などに関する認知度調査では、最も知られていたのは電子マネーWAONのポイントが「WAON POINT」に統合された変更で38.9％でした。2位は「AEON Payアプリへの切り替え」で31.0％となっています。しかしながら、これらの変更点について「どれも知らない」と回答した会員が35.5％存在し、知っている変更の数は平均1.21個にとどまりました。これは、カード会社が発信する情報と、会員が実際に把握している情報の間にギャップがあることを示しています。

情報把握数が満足度と正比例の関係

より詳細な変更点や特典について知識を持っている会員ほど、カードサービスへの満足度が高いという明確な相関関係が確認されました。知っている変更の数が「0個」の144名の場合、満足度は59.0％でした。これが「1個」の122名では68.9％に上昇し、「2個以上」の140名では82.9％へと大幅に跳ね上がります。おすすめ度の平均点数も、それぞれ6.81点、7.10点、7.70点と、知識保有数に応じた高い値を示しています。

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さらに、3個以上の情報を知る58名では、満足度が89.7％という驚くべき高さになりました。これは、カードの仕組みや恩恵を正しく理解している会員が、圧倒的に高い満足感を抱いていることを意味します。カード会社側は単に特典を用意するだけでなく、会員がそれを正しく理解し、活用できるよう情報を伝えることの重要性を、このデータは浮き彫りにしています。

ゴールドカードの獲得条件に関する誤解

ゴールドカードの保有者371名に対して、ゴールドカードの取得方法について質問したところ、約半数の51.2％が「わからない」と回答しました。これは、ゴールドカードへの移行プロセスが会員の間で十分に周知されていないことを示唆しています。正しく理解しているのは26.4％で、「年間の利用額が一定以上になると、自動で発行される」と答えています。招待制である12.4％や、自分でいつでも申し込める10.0％といった回答は少数でした。

実際にゴールドカードを持っている48名に、切り替わった年の1年間の利用額を聞いたところ、回答のあった47名の中で「50万～80万円未満」が21.3％と最も多く、次いで「80万～100万円未満」と「100万～150万円未満」が各17.0％でした。「150万円以上」は8.5％です。全体として50万円以上の利用が63.8％を占め、50万円未満が12.8％、わからないが23.4％となりました。年会費無料のカードから移行するには、一定規模の利用が前提となることが数値として裏付けられています。

ゴールド特典の実態と今後の展望

ゴールドカード所持者が実際に利用したことがある特典を確認すると、「20日・30日の専門店5％OFF」が52.1％で最多となりました。これに「イオンラウンジ」の35.4％、「シネマチケット（1,400円）」の20.8％、「国内の空港ラウンジ」の16.7％が続きます。一方で、「どれも使ったことがない」という回答も22.9％あり、ゴールドカードへのアップグレードをしても、その特典を十分に活用できずにいる会員が一定数存在することがわかりました。イオンカードは、これらのデータを基に、会員とのコミュニケーション強化や特典周知のさらなる充実を図っていく方針です。