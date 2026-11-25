イエメンの親イラン武装組織フーシ派は、サウジアラビア最大のラス・タヌラ製油所を攻撃し火災が発生したと表明した。同製油所は世界最大級の原油輸出ターミナルに隣接し、衛星画像で濃い黒煙が確認された。また、フーシ派はサウジの首都リヤドの金融街を段階的に攻撃したと発表し、高層ビルへの攻撃で11人が負傷した。サウジ主導の有志連合は、ラス・タヌラで防空システムがドローン4機を迎撃・撃墜したと発表している。

- イエメン の親イラン武装組織 フーシ派 は２５日、 サウジアラビア 最大の ラス・タヌラ製油所 を攻撃したと表明した。 また、サウジ主導の有志連合によると、 フーシ派 が発射した飛翔体が紅海沿岸のジャザン港に着弾した。

フーシ派のヤヒヤ・サリー報道官は、攻撃によりラス・タヌラ製油所で火災が発生したと述べた。 同製油所は世界最大級の原油輸出ターミナルに隣接。 米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）と衛星画像会社プラネット・ラブズの画像で現場から濃い黒煙が上がっているのが確認されたほか、関係筋も製油所への攻撃があったことを確認した。 フーシ派の表明に先立ち、フーシ派と交戦するサウジアラビア主導の有志連合は、サウジ東部州ラス・タヌラで防空システムがドローン（無人機）４機を迎撃・撃墜したと発表していた。

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ただ、製油所が攻撃を受けたかは言及していなかった。 ラス・タヌラ製油所の精製能力は日量５５万バレルで、敷地面積は米シカゴ市に匹敵する約６００平方キロメートル。 ペルシャ湾沿岸にある主要輸出ターミナル付きの複合施設の一部で、東西パイプライン経由で原油が届く西岸ヤンブーの重要性が高まる中、過去にも攻撃対象になった。 フーシ派の軍報道官は、サウジの首都リヤドの金融街を３段階にわたって攻撃したとも表明。

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サウジの民間防衛当局によると、２４日にリヤドの金融街にある高層ビルが攻撃を受け、１１人が負傷した。 首都で最も高いこのビルには、政府系ファンドのパブリック・インベストメント・ファンド（ＰＩＦ）が本部を置く。１週間足らずで２度目の攻撃となった。