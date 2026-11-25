フーシ武装組織のサウジ製油所攻撃と露製油所へのウクライナ攻撃により地政学リスクが高まり原油を買った。米コアPCEは市場予想を上回り金価格は下落した。

ロイター通信は25日、イエメンの親イラン武装組織であるフーシが、 サウジアラビア 最大の石油精製施設である ラス・タヌラ製油所 を攻撃したと報じた。この攻撃により施設内で火災が発生し、地域のエネルギー供給に潜在的な脅威が生じた。同製油所は世界有数の原油輸出ターミナルの1つに隣接しているため、攻撃の影響は国際市場に広がる可能性がある。

地政学リスクが原油買いを促進

サウジアラビアの首都リヤドでは24日にも高層ビルがフーシによる攻撃を受け、負傷者が確認された。この一連の動きは、中東地域の緊張状態が深刻化していることを示している。ウクライナによるロシアの製油所への攻撃も継続しており、ブルームバーグ通信は25日、ウクライナがロシアの主要製油所2カ所を攻撃したと伝えている。

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これらの出来事は、原油市場において地政学リスクの高まりを反映する形となった。米国みずほ証券のロバート・ヨーガー氏は、「中東に加え、ウクライナとロシアの間でも緊張が続いており、地政学リスクの高まりが原油の買いにつながった」と分析した。供給遮断への懸念が、原油先物価格の上昇要因となっている。

米PCE予想超えで金価格下落

一方、安全資産としての金価格は下落した。ニューヨーク商品取引所（COMEX）で、この日から取引の中心となった27年2月物は前日比26.5ドル（0.7%）安の1トロイオンス3564.6ドルで取引を終えた。この数値は、利回りが付かない資産への投資意欲が減退した結果である可能性が高い。

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同日朝に発表された10月の米個人消費支出（PCE）物価指数が、この動きを加速させた。食品とエネルギーを除くコア指数は前年同月比3.3%上昇し、ダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想の3.2%上昇を僅かに上回った。インフレの粘り強さが確認された形だ。

この結果を受けて、米連邦準備理事会（FRB）が次回12月会合で利上げする観測が一段と高まった。金利の先高観が強まる中、金利の付かない金の先物には先行して売りが入り、価格低下につながった。一時は3453.8ドルと、中心限月として2025年5月以来の安値を付けた経緯がある。

市場の今後の動向と懸念材料

中東および東欧の両地域での軍事・政情不安は、現在の市場環境において主要な変動要因として作用している。原油市場では、物理的な供給施設への攻撃という具体的かつ重大なリスクが、長期的な供給制約への懸念を増幅させている。投資家は、これらの地政学的イベントが実際の供給チェーンにどの程度の影響を与えるかを注視している。

一方で、米国経済の指標は利上げ圧力を示しており、株式や商品市場以外の資産クラスにも影響を与えている。PCE指数の予想上回りは、FRBの金融政策の方向性を示唆する重要な信号として受け止められている。今後の金価格や原油価格の動きは、地政学的リスクの推移と米国の金融政策の両方に敏感に反応することが予想される。