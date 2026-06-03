アール・ブリュット2026巡回展 ソウゾウ・トレイニング！ 開催決定 7作家の表現を紹介

はじまりの美術館が2026年に開催するアール・ブリュット巡回展「ソウゾウ・トレイニング！－ひきだす、つなぐ、この場所で－」の概要が発表された。館のキュレーター陣が注目する7名（組）の作家による作品を通じて、自らの想いを表現する力を紹介する。共同キュレーターに岡部氏、小林氏、大政氏を迎え、酒蔵を改修した会場で福祉とアートの融合を目指す。

アール・ブリュット 2026 巡回展 「 ソウゾウ・トレイニング ！ －ひきだす、つなぐ、この場所で－」が開催される。 はじまりの美術館 キュレーター陣が今熱く注目する作家7名（組）を選出し、作家たちの「自らの切実な想いを引き出し、表現を紡ぐ」力を紹介する。

アール・ブリュットは、フランスの芸術家ジャン・デュビュッフェによって提唱され、今日では専門的な美術教育を受けていない人などによる独自の発想や表現方法が注目されるアートを指す。 はじまりの美術館（福島県猪苗代町）は、社会福祉法人安積愛育園が運営する小さな美術館で、日本財団のNew Day基金支援事業の一環として、2014年6月に築約140年の酒蔵「十八間蔵」を改修して誕生した。

"人の表現が持つ力"や"人のつながりから生まれる豊かさ"を大切にした"誰もが集える場所"として、福祉とアートが同居するこの場所が、寛容で創造的な社会が開かれていくきっかけになることを目標としている。 創立からこれまでに多くのアール・ブリュットと現代アートのボーダレスなキュレーションを積み重ねている。 今回は、岡部氏、小林氏、大政氏の3名を共同キュレーターとして招聘した。 本展覧会のタイトル「ソウゾウ・トレイニング！

」は、創造性を「訓練」あるいは「働きかけ」ととらえ、作家自身の内面から表現を引き出し、それらを場所や人を通じてつなげるプロセスを強調している。 選出された7名（組）の作家たちは、それぞれが独自の表現方法と強いメッセージを持ち、自らの切実な想いを作品として昇華させている。 彼らの作品は、従来の美術教育の枠を超え、社会や個人の在り方に深く問いかける力強さを備えている。 共同キュレーターである岡部氏、小林氏、大政氏の三者が、どのような視点で作家を選び、どのような物語を展覧会全体として紡ぎ出すのかが注目される。

はじまりの美術館は、福祉とアートの融合を目指す施設として、これまでにも多くの展览でアール・ブリュットと現代アートの境界を曖昧にし、両者の対話を促してきた。 今回の巡回展は、そうした実績をさらに推し進め、2026年という未来を見据えた展覧会として位置づけられている。 会場となる酒蔵「十八間蔵」は、約140年の歴史を持つ建造物であり、その空間特性を活かした展示構成が期待される。 古い蔵の空間と、作家たちの新しい表現がどのように化学反応を起こすか、来場者にどのような体験をもたらすかが焦点となる。

日本財団の支援を受けるこのプロジェクトは、地域のにぎわい創出と文化福祉の向上に貢献するものとしても評価されるだろう。 今後、巡回展として他の地域にも展開される予定であり、アール・ブリュットの可能性を全国に広げていく役割が期待される。 展覧会の詳細な会期や出展作品については、今後公式発表が待たれる。 Keywords: ["アール・ブリュット", "はじまりの美術館", "巡回展", "福島県猪苗代町", "ソウゾウ・トレイニング", "ジャン・デュビュッフェ", "日本財団", "New Day基金", "福祉とアート", "共同キュレーター"





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