アーティスト・タレントがテレビ朝日系バラエティー降板、番組サイド改善への要望

アーティスト・タレントのあのが、自身のXを更新し、テレビ朝日系バラエティー『あのちゃんねる』（月曜 深0：15）について降板する意向を示した。18日深夜放送から1週間も経たずに、急転直下の展開となったが、あのの投稿を詳細にみていくと、これまでも番組サイドに改善を迫っていたことが記されている。番組のお詫び投稿を引用する形で、あのは、番組を大切に思う気持ちから、自分の見解や意見を強く伝えたり、やり取りを重ねることがこれまで何度もありました。それでも改善されず、自分にとっても不本意な状況が続いたことから、過去にも番組を降ろさせてくださいというところまで腹割って話させてもらっていました。番組側は改善しますと言ってくれたので、もう少し続けようと様子を見て続けてきましたが、それでも、もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います。

アーティスト・タレントのあのが23日、自身のXを更新。 テレビ朝日系バラエティー『あのちゃんねる』（月曜 深0：15）について降板する意向を示した。18日深夜放送から1週間も経たずに、急転直下の展開となったが、あのの投稿を詳細にみていくと、これまでも番組サイドに改善を迫っていたことが記されている。

番組のお詫び投稿を引用する形で、あのは「あのちゃんねるとは「この表現は嫌です」や「これはゲストの方が大変な思いするからやめてください」など、生意気にも番組を大切に思う気持ちから、自分の見解や意見を強く伝えたり、やり取りを重ねることがこれまで何度もありました。 それでも改善されず、自分にとっても不本意な状況が続いたことから、過去にも番組を降ろさせてくださいというところまで腹割って話させてもらっていました。 それから番組側は改善しますと言ってくれたので、もう少し続けようと様子を見て続けてきました。

でも、もう続けたくないので番組を降ります。 つまり、番組が終わるということになると思います。 企画や質問内容に抵抗しても、変わらず進んでいくことは過去にもありましたが、今回の件も直前まで質問を伏せられ、もちろん特定の名前を出してやろう、など事前に用意できるわけもなく、僕含め出演者全員が変な汗をかきながら場を成立させようと答えましたが、その後に発言した「僕の発言にもピーかけてくれないとお相手がかわいそうだから」という言葉も、オンエア上ではカットされていました。 今回の件は申し訳ないです





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