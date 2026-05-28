アーティストとしての私の生き方

アーティストとしての私の生き方について、エマニュエル・スコルチェレッティが語ります。映画を作り、絵を描き、文章を書くことを好み、仕事をしていたいと考えています。レッドカーペットで腕を高く掲げたあなたを捉えた写真は象徴的な一枚です。

もちろん、疲れて見えるのが好きな人なんていません。 自分をケアしたり、身体を整えたりするのはいいことです。 首が土星の輪のようにシワだらけになりたくないと思うのも自然なことだと思います。

誰もが自分のやりたいことをし、自分自身が幸せになれることをするものです。 少し手を加えて印象を変えたい人もいれば、全身を変える人もいます。 でも私は、「年齢を重ねても30代に見える」と言われることが、最高の褒め言葉だとは思いません。 大切なのは、自分自身の幸せを追求することです。

自分らしさを消し始めたときには、「なぜ私は自分自身と戦っているのか？ それは手術で解決できることなのか、それとももっと深く自分自身と向き合うべきことなのか？ 」と問いかける必要があると思います。 回復には本当に長い時間がかかりました。

そして、業界に戻るのにもまた長い時間が必要でした。 一度を失うと、男性でない限り、復帰するのは簡単ではありません。 以前のように多くの場へ呼ばれることもなくなります。

「戻ってきて」と歓迎されるというより、「もう用済みだ」という空気なんです。 実際、復帰を果たした女性はどれほどいるでしょうか。 女性にとって、第一線への復帰は簡単なことではないと感じます。 いいえ。

私はずっと絵を描いてきました。 ただ、アーティストとして、自分の人生を思い切り生きようと決めただけです。 映画を作り、絵を描き、文章を書く。 最初の本はコロナ禍に出版しましたし、今は2冊目を書いているところで、もうほとんど完成しています。

私の世代は「枠に収まるように」と言われて育ってきました。 まるで、脳とヴァギナの両方を持つことを許されていないかのようでした。 でも、最終的に自分自身と向き合ったとき、私はアーティストとして仕事をする必要があると気づいたんです。 絵画より映画のほうが好きというわけではありません。

ただ、働くことが好きなんです。 撮影現場でも、アトリエで筆を握っているときでも、とにかく仕事をしていたいんです。 レッドカーペットで腕を高く掲げたあなたを捉えたエマニュエル・スコルチェレッティの写真は、今や象徴的な一枚です。 あの瞬間、何を考えていたか覚えていますか？

もちろんです。 あの瞬間、私は「生きている」と感じていました。 生きていることが嬉しくて、再びカンヌに戻ってこられたことも嬉しかったです。 その数カ月前までは、自分がまだここにいるなんて想像もできませんでした。

でも、私は生き延び、そして再びレッドカーペットに立ち、人々の前へ戻ってくることができた。 ここまで来られたことに、心から感謝していたんです。 あの瞬間は信じられないほど特別な瞬間です。 自分がサバイバーなんだと思えることには、大きな意味があると思います





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