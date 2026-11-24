アーセナル対ドルトムントの選手採点。ウーデゴールが躍動し、ギェケレシュが鮮やかなゴールを決めたが、決定機を逃し、エミレーツで1-1のドローに終わった。

広い範囲を走り回り、危険な位置に何度も顔を出した。33分には遠い位置からのカーブをかけたシュートがわずかにバーの上へ。2分後にはゴールへ抜け出したが、ニコ・シュロッターベックの戻りながらのタックルに阻まれた。84分には利き足ではない左足でポストの根元を叩いた。

ジョーブ・ベリンガムに対するブロックタックルは、この夜屈指の好守だった。 アーセナルが好スタートを切る中、ライスと並んで手堅くプレーし、自陣ボックス内では重要なヘディングで競り勝った。 しかし、前半半ばには危険な位置でベリンガムにボールを奪われた。65分にブルーノ・ギマランイスと交代した。 アーセナルで最も輝いた選手。

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主将は9度のチャンスを創出し、マドゥエケとともに、チャンピオンズリーグの前半にそれぞれ4度以上のチャンスを作った、記録上初のアーセナルの2選手となった。 後半は影響力が落ちたものの、ギェケレシュのダイビングヘッドにつながった浮き球のパスも、ゴール前の混戦を生んだ巧みな低いFKも、決勝点につながっていておかしくなかった。 右サイドで絶えず脅威となった。 ギェケレシュの先制点をお膳立てし、ウーデゴールとストライカーのために何度もチャンスを作り、終了の笛までドルトムントに仕掛け続けた。

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ただ、15分にゴールががら空きの中、こぼれ球を収められなかった場面は悔やまれる。 ヴィクトル・ギェケレシュ（8/10）： 強い意欲を見せて前線をけん引し、約23メートルからの見事な落ちるシュートで先制点を挙げた。 シュートは計7本。 ただ、75分には約5.5メートルからのヘディングを外しており、2点目を決めるべきだった。

後半序盤にはドルトムントのCKでハンドの有無がVARで確認されたが、反則と判定されずに済んだ。87分にミケル・メリーノと交代した。