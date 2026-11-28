2004年のアーセナル対マンチェスター・シティ、2-1の一戦を振り返る。アンリのスーパーゴールを戦術面から分析し、無敗優勝への歩みをたどる。

歴史的な2003-04シーズン、 アーセナル が マンチェスター・シティ に2-1で勝利した一戦を振り返る。 ミヒャエル・タルナトのオウンゴールからティエリ・アンリの鮮烈なロングシュートまで。

戦術的な攻防と個の輝きが、プレミアリーグ無敗優勝への歩みを確かなものにした。2004年2月1日、ハイベリーには歴史が生まれそうな気配が漂っていた。 アーセン・ヴェンゲル率いるアーセナルは、もはや単なる優勝候補ではない。 不滅の存在になろうとしていた。 北ロンドンに乗り込んだマンチェスター・シティは、負けることを拒むチームの精神力を試す相手となった。

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この試合を特徴づけたのは、緊迫した戦術的な駆け引き、思いがけない守備のミス、そして胸に大砲のエンブレムをつけた史上最高の選手による、純粋な天才性が光る瞬間だった。 序盤はヴェンゲル流のサッカーを体現する展開だった。 ロベール・ピレスとジウベルト・シウバが小気味よく試合を組み立て、シティを自陣深くに押し込む。 アンリも早々に強烈なシュートを放ってゴールの枠をたたき、その意欲を示した。