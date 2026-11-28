アーセナルが1月の移籍市場でRBライプツィヒとノルウェー代表のFWアントニオ・ヌサを獲得するには、1億ユーロ（8350万ポンド）超が必要と伝えられた。

今冬、 RBライプツィヒ の アントニオ・ヌサ を獲得してミケル・アルテタ監督の攻撃陣を強化したい アーセナル には、大きな資金面の壁が立ちはだかる。 ドイツでの報道によると、 ブンデスリーガ のクラブは得点力を発揮するノルウェー代表選手を急いで売却する考えはなく、1月の移籍市場を前に高額な要求額を設定している。

アーセナルは、1月の移籍市場でライプツィヒからヌサを獲得するには1億ユーロ（8350万ポンド）超が必要だと伝えられた。 ミケル・アルテタ監督の攻撃陣を積極的に補強しようとしているアーセナルにとって、21歳のヌサは獲得候補リストの上位に入っている。 クラブのスカウトは冬の移籍市場を前に、ブンデスリーガとチャンピオンズリーグでのヌサのプレーを注意深く視察してきた。 しかし、RBライプツィヒが主力選手に設定した強気の評価額により、シーズン途中での獲得は容易ではなくなっている。

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によると、ライプツィヒにシーズン途中でヌサを手放す意思はない。 ドイツのクラブが1月の移籍に応じるのは、1億ユーロ（8350万ポンド）を超える「破格のオファー」が届いた場合に限られる。 ライプツィヒが放出を渋る背景には、今季の目標がある。 ブンデスリーガで4位につけ、チャンピオンズリーグのリーグフェーズでもプレーオフ進出を争っているため、残りのシーズンを可能な限り強い陣容で戦いたい考えだ。