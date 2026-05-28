アーセナルは22年ぶりのプレミアリーグ制覇を達成したが、マイケル・オーウェンはミケル・アルテタ監督が攻撃陣の大幅な強化を計画していると指摘。ヴィクトル・ジョケレスは堅実なデビューシーズンを送ったが、より決定力のある選手の獲得が噂される。オーウェンは、ティエリ・アンリ級の選手が市場に出れば、アーセナルは獲得に動き、チーム内の力関係が変わると予測。アルテタ監督は効率的なチームを築いたが、次の段階では支配力を保ちつつエンターテインメント性を高める必要があると警告。一方でアーセナルの安定感を評価し、他クラブの混乱を指摘して長期的な優勝争いへの自信を見せている。

アーセナル は22年ぶりの プレミアリーグ 優勝を成し遂げたばかりであるが、元イングランド代表ストライカーの マイケル・オーウェン は、 ミケル・アルテタ 監督が攻撃陣の大幅な強化を計画していると見ている。

昨夏にスポルティングCPから6400万ポンドの移籍金で加入したヴィクトル・ジョケレスは、54試合で21得点を記録し、イングランドサッカーへの適応は成功したと評価される。 しかし、20年ぶりのリーグ優勝に貢献したにもかかわらず、技術的な限界や大一番での決定力不足が指摘されており、オーウェンはアーセナルが来季の攻撃の軸となるより決定力のある選手を探していると述べた。 オーウェンは、「彼らは別のセンターフォワードを探しており、正直、ジョケレスには満足していない。

いくつかのポジションに不満があるのだ」と語り、アーセナルのストライカーには Tradition の高い水準が求められ、過去の伝説的選手たちの影がチームに重くのしかかっていると指摘した。 さらに、「もしティエリ・アンリ級の一流選手が市場に出れば、アルテタ監督とスカウト陣はジョケレスをベンチに追いやっても獲得に動くはずだ」との見方を示し、クラブの黄金時代を引き合いに、「もしティエリ・アンリ級の選手が市場に出れば、アーセナルは必ず獲得に動く。 チーム内の力関係も変わるだろう。 今のチームがベストではないのは確かだ。

だが、このまま続くわけではない。 彼らは進化し、もっと良くなる可能性がある」と続けた。 アルテタ監督はマンチェスター・シティに7ポイント差をつけて優勝し、極めて効率的なチームを作り上げた。 次の段階では、その支配力を保ちつつ、試合のエンターテインメント性を高めることが求められる。

オーウェンは、進化は必要だが、頂点へ導いた繊細なバランスを崩さないよう注意しなければならないと警告している。 ジョケレスへの懸念がある一方で、オーウェンは来季もアーセナルが成功を再現できると楽観視している。 伝統的ライバルの不安定さを踏まえ、「昨季はリヴァプールを意識していたが、今はアーセナルだ。 彼らは今季の成績を再現できる。

とても強力で堅実なチームだからだ。 再び同じ勝ち点を積み上げる姿が目に浮かぶ。 一方、リヴァプールとチェルシーは混乱しており、プレーもひどい。 マンチェスター・ユナイテッドは上昇中だが、負傷者が多く、主力が数名去り、欧州カップ戦も控える。

時期尚早だ。 多くの強豪が苦戦しており、アーセナルが安定感を保てばチャンスは大きい。 その理由はない。 近い将来、優勝は彼らのものになるかもしれない」と述べ、長期的な優勝争いへの自信を見せた





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