アーセナルのMFブルーノ・ギマランイスが、古巣ニューカッスル・ユナイテッドとの試合でサポーターからのブーイングに晒されたことについて、精神的な負担を語った。2-2の引き分けに終わった試合後、ギマランイスは厳しい雰囲気の中でプレーした難しさと、勝ち点3を逃した悔しさをSNSで明かした。

アーセナル のMF ブルーノ・ギマランイス が、かつて自身を英雄視したサポーターからブーイングを浴びたセント・ジェームズ・パークへの帰還について、精神的な負担を明かした。 ニューカッスル・ユナイテッド と2-2で引き分けた試合を通じ、ブラジル人選手は敵意に満ちた雰囲気にさらされた。

古巣への帰還はめったに簡単なものではないが、ギマランイスにとってイングランド北東部への再訪は、とりわけ心を揺さぶられる経験となった。 ニューカッスルでの4年半、チームの中心を担ったMFは、ボールに触れるたびにホームの観客から容赦ないブーイングを浴びた。 今年に入ってから大きな注目を集めた退団を受け、ファンが元主将を動揺させようとする中、スタジアムには険悪な空気が漂った。 その反応は、かつてギマランイスがニューカッスルで受けていた熱烈な支持とは対照的だった。

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在籍中は2度のチャンピオンズリーグ出場権獲得に中心的な役割を果たし、56年ぶりにチームをタイトル獲得へ導いた主将として歴史に名を刻んだ。 しかし、夏に7500万ポンドでアーセナルへ移籍した経緯に加え、退団の希望をクラブに明確に伝えていたとの報道もあり、タインサイドのファンには苦い思いが残ったようだ。2-2の引き分けに終わった試合後、ギマランイスはSNSでこの夜の出来事を振り返った。 約5年にわたり自身のプロ生活で大きな存在だったクラブを相手に、張り詰めた雰囲気の中でプレーする難しさを認めた。

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プレミアリーグ首位のアーセナルが勝ち点を取りこぼしたことへの悔しさも、29歳にとって厳しい夜の落胆を深めた。 が伝えている。

「前半と後半でまったく異なる試合だった。 いつもプレーするのが難しい場所で、勝ち点3をすべて持ち帰れなかったのは悔しい。 まだ先は長い。 これからも常に、みんなで前に進んでいく！ 」