アーセナル女子、バルセロナ本拠地で1-1分け 欧州王者に先制許すも粘り強い戦い

アーセナル女子が欧州王者バルセロナの本拠地で1-1の引き分け。マーナムの先制点とグラハム・ハンセンの同点弾により健闘した。

アーセナル女子 は女子チャンピオンズリーグの試合で、欧州王者バルセロナの本拠地スポティファイ・カンプ・ノウにて1-1の引き分けに終わった。この結果により、アーセナルは厳しいアウェーの地でも点を奪うことに成功し、グループステージまたはラウンド16の行方に向けて重要な一歩を踏み出した。前半に先制点を挙げたものの、後半に追いつかれたものの、全体的に好ゲームを展開した。

前半は猛攻をしのぎマーナムが先制弾

アーセナル女子は前半の大半をバルセロナに押し込まれる展開となった。バルセロナはハーフタイムまでに18本のシュートを放ち、アーセナルのゴールを脅かした。レネー・スレガース監督率いるアーセナルは、守備を固めながらもチャンスをつくる戦略を取り、その成果が22分に結実した。フリーダ・マーナムが予想外の先制点をもたらした瞬間である。マーナムはクラブと代表で直近9試合12得点という好調さを持つアレッシア・ルッソの攻撃の起点となり、2人をかわしてケイトリン・フォードへクロスを送った。フォードの至近距離からのシュートはカタ・コルに防がれたが、こぼれ球やその後の展開からマーナムが決め、アーセナルがリードを奪った。ノルウェー人MFのマーナムは、このアウェーでの先制点に喜びを示し、守りながらもチャンスをつくったチームの姿勢を評価した。

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ロドリゲスの活躍とグラハム・ハンセンの同点

リードを保つアーセナルだったが、バルセロナの猛攻は止まらなかった。ミサ・ロドリゲスはシドニー・シェルテンライプの至近距離からのシュートを防ぐなど、立て続けのセーブでアーセナルのリードを守った。一方、前半のアディショナルタイムにはカロリーネ・グラハム・ハンセンのヘディングシュートがポストをたたき、アーセナルを驚かせた。バルセロナは後半開始から1時間が経過する少し前に、ペレ・ロメウ監督がベンチスタートとしたアイタナ・ボンマティを投入した。この交代が試合の流れを一変させるきっかけとなった。ボンマティは3度バロンドールを受賞した中盤の要であり、その投入から3分後には試合の行方が変わった。エスメ・ブルフツが右サイドでフリーになっていたカロリーネ・グラハム・ハンセンを見つけると、ノルウェー代表FWは内側に切り込み、カーブをかけたシュートでミサ・ロドリゲスを破って同点弾を挙げた。これにより、スコアは1-1となり、均衡が戻った。

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ルッソのチャンス逸と今後の展開

同点以降もアーセナルは攻撃を続けたが、決めきれなかった。66分にはアレッシア・ルッソが勝ち越しの絶好機が訪れたが、シュートは枠を越えてしまった。ルッソは直近9試合12得点という得点感覚の持ち主であり、このチャンスをものにしていれば試合の主導権を完全に握ることも可能だった。その後の展開はスコア变动なく終了し、アーセナル女子はアウェーで1点を返すにとどまった。この結果により、アーセナルは次戦に向けての展望を立てることになる。スレガース監督は、前半で多くのシュートを許しながらも先制点を守り切った守備の頑健さを評価しており、次の試合でも同様の粘り強い戦いを見せることが期待される。バルセロナにとっては、ホームで1点を返したが、アーセナルのカウンターやセットプレーに対する警戒が必要となる。両チームとも、今後の欧州制覇に向けて重要なポイントを稼いだ形となった。