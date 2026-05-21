アーセナルMFミケル・メリノがトレーニングに正式復帰、パリ・サンジェルマン戦で出場期待

アーセナルMFミケル・メリノがトレーニングに正式復帰し、リーグ最終戦とパリ・サンジェルマンとのCL決勝を控えるアーセナルとアルテタ監督にとって大きな朗報となった。メリノは木曜日、メイングループとは別のメニューでトレーニングを行い、金曜日にはチームに合流し、フルコンタクト練習に参加する見込みだ。アルテタ監督は、メリノのピッチへの段階的な復帰は、重要な決勝戦に備えるための慎重に管理された計画の一部であると強調した。

アーセナル は、 ミケル・メリノ が トレーニング に正式復帰した。2月から離脱していたスペイン人MFの復帰は、 リーグ最終戦 と パリ・サンジェルマン との CL決勝 を控える アーセナル と アルテタ監督 にとって大きな朗報だ。

木曜日、彼はメイングループとは別のメニューで、アルテタ監督やアシスタントコーチのアルバート・ストイヴェンベルグと軽いトレーニングを行った。 金曜日にはチームに合流し、フルコンタクト練習に参加する見込みだ。 アルテタ監督は、パリ・サンジェルマン戦でのメリーノの出場について楽観的な見通しを示した。 監督は、メリーノのピッチへの段階的な復帰は、重要な決勝戦に備えるための慎重に管理された計画の一部であると強調した。

MFが自身の体調について語るスペインメディアのインタビューでは、"紙にこう語った。

"体調は最高だ。 この1週間、1か月はクラブも僕も絶好調だった。 公式練習はカメラ前では初めてだが、個人もチームもハードにトレーニングしてきた。 体力も十分だ。

離脱中も最高の状態で戻れるよう準備してきた。 足のけがは完全に癒え、身体も万全だ。 足の調子は最高で、もうそのことについて考えることさえありません。

"セルハースト・パークでのプレミアリーグ優勝トロフィー授与式を控え、メリノの復帰でアーセナルはシーズン最後の2試合をほぼフルメンバーで迎えることができる





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