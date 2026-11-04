アーセナル加入予定のバルティシュヴィリ、足首の靱帯損傷で離脱へ

ジョージア出身の10代の選手アンドリア・バルティシュヴィリが負傷し、UEFAカンファレンスリーグのリーグフェーズ残りを欠場する可能性が出ました。夏にアーセナルへ加入予定の中で、欧州の舞台で経験を積む機会を失う影響が注目されています。

ジョージアの10代の有望株 アンドリア・バルティシュヴィリ が負傷し、 UEFAカンファレンスリーグ のリーグフェーズ残りを欠場する可能性があることが分かりました。現在はコルヘティ1913から同じジョージアのクラブである イベリア1999 に期限付きで移籍してプレーしており、負傷を発表したのは イベリア1999 です。夏には アーセナル へ合流する予定となっています。

イベリア1999は公式SNSで負傷を公表しました。声明では、バルティシュヴィリがMRI検査を受けた結果、前距腓靱帯（ATFL）に高品質の損傷が確認されたと説明されています。治療は段階的に行われ、シーズン終了前にリハビリを終えられる見通しだとされています。

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MRI検査で確認された前距腓靱帯の損傷

バルティシュヴィリの負傷は、MRI検査で前距腓靱帯に高品質の損傷が見つかったことによるものです。前距腓靱帯は足首の外側を支える靱帯で、イベリア1999は段階的な治療を行う方針を示しています。

イベリア1999の声明によると、バルティシュヴィリは治療の後にリハビリを進め、シーズンが終わる前に復帰できる見込みです。ただし、今回の負傷によってUEFAカンファレンスリーグのリーグフェーズ残りを欠場する可能性があるため、欧州の大会で出場機会を得る時期は限られることになります。

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バルティシュヴィリは現在、イベリア1999で主力としてプレーする機会を得ています。その中で負傷したことは、本人にとって国際舞台での経験を積む機会が減ることを意味します。

アーセナル加入とプレシーズン出場の可能性

バルティシュヴィリは夏にアーセナルの新しいチームメイトと合流する予定で、選出されればプレシーズンでクラブ初出場を果たす可能性もありました。今回の負傷は、その計画に大きな影響を与える出来事といえます。

この10代の選手には複数の強豪クラブが関心を寄せていました。その中でアーセナルはリヴァプールなどとの獲得競争を制し、約400万ポンドの契約で獲得しています。巨額の移籍金に見合う成長を期待される存在であるだけに、今回の負傷はクラブにとっても痛手となります。

アーセナルには、若手有望株の獲得という大きな流れもあります。シャムロック・ローヴァーズのヴィクター・オジアンヴナや、インデペンディエンテに所属するエクアドル出身の双子ホルヘ・キンテロとエドウィン・キンテロも、クラブに加わる若手として挙げられています。

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ミケル・アルテタ監督が語る若手育成の方針

ミケル・アルテタ監督は、若い才能の獲得を進めている理由について明確な考えを示しています。9月中旬に、football.londonから若手選手の獲得方針を問われた際の発言が報じられています。

アルテタ監督は、これはクラブ全体で取り組んでいることだと説明しました。そのうえで、このレベルを維持するためには、クラブ内にすでにある昇格の道筋を生かす必要があると述べています。アカデミーやユースチームから選手をトップチームに迎えることが最善の方法だとしつつ、選手の獲得でも世界最高レベルを目指す必要があるとしています。

さらに監督は、国内外を問わず獲得できる限り最高の才能を見つけることで、クラブが高いレベルを維持する機会を得られると語りました。バルティシュヴィリの負傷は、こうした若手育成の方針の中で大きな試練となる出来事です。