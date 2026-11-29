プレミアリーグ第12節でアーセナルとマンチェスター・シティが2-2で引き分けに終わり、複数の物議を醸す判定やVARの対応を巡ってシティ側から抗議があった。

日曜日の夜、エミレーツ・スタジアムで行われた プレミアリーグ 第12節の アーセナル 対 マンチェスター・シティ は2-2の引き分けに終わった。 この一戦では、 アーセナル に有利に働いた物議を醸す判定が3つあり、シティの選手たちの抗議を招くとともに、主審の判定やビデオ・アシスタント・レフェリー（ VAR ）をめぐって疑問の声が上がった。

最初の場面は前半17分に訪れた。 ベルギー人スターのジェレミー・ドクがピッチに倒れ込み、競り合いの中でアーセナルのDFユリエン・ティンバーに髪を引っ張られたと訴え、主審にレッドカードの提示を求めた。 プレーは中断されて確認が行われ、主審は映像を何度も再生したVAR担当の審判団の意見を聞いた。 しかし、カメラはこの場面を明確かつ決定的に捉えておらず、ティンバーが意図的にベルギー人選手の髪を引っ張ったのか、それとも頭の近くでユニフォームをつかんだのかを確認することはできなかった。

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結局、主審はファウルを取らず、レッドカードも提示しなかった。 髪を引っ張る場面はこれだけではなかった。53分にもドクは同様の状況に見舞われ、ボールの競り合いの中でブルーノ・ギマランイスに明らかに髪を引っ張られたが、主審はファウルを一切取らず、介入しなかったことに疑問の声が上がった。 2つ目の場面は83分に起きた。