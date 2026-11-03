アーセナルvsリヴァプール ノニ・マドゥエケの頭突き疑惑とVAR判定の是非

アーセナル対リヴァプール戦でノニ・マドゥエケがアレクシス・マック・アリスターに頭を突きつけたかのような行為が起きた。VAR判定と関係者の反応を検証する。

日曜日に行われた プレミアリーグ の アーセナル 対 リヴァプール 戦で、アンフィールドにて アーセナル が1対0で勝利を収めた。この試合では、終盤に選手たちが熱くなる中、 アーセナル の ノニ・マドゥエケ が リヴァプール の アレクシス・マック・アリスター に頭突きをしたように見えた。マドゥエケはすでにイエローカードを受けていたが、最終的に退場処分は免れた。この判定に対しては、審判団や関係者から様々な批判や疑問の声が上がっている。

VAR判定と審判団への批判

VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）は、ピッチ上で行われたアンディ・マドリー主審の判定を支持した。しかし、その判定内容自体に疑問を呈する声も多く上がった。特に、ペナルティーエリア内でアーセナルのユリエン・ティンバーがリヴァプールのユリエン・ティンバーではなく、アレクサンデル・イサクのシャツを引っ張った行為についても、何らかの処罰が下されることはなかった。この一連の出来事を受け、審判団の対応には強い批判が向けられている。

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マドゥエケの行為とVARの見解

マドゥエケが騒動の渦中に立ったのは、アンフィールドでの試合が残り10分となった直後だった。その瞬間、マック・アリスターがマルティン・ウーデゴールにファウルを犯した。これに対してティンバーがアルゼンチン代表のマック・アリスターに詰め寄ると、マドゥエケがマック・アリスターに向かって頭を寄せ、リヴァプールのMFはピッチに倒れた。マドリー主審はマック・アリスターとティンバーに警告を出したが、VAR担当のスチュアート・アトウェルは、マドゥエケを退場させないというピッチ上の判定を支持する決定を下した。

プレミアリーグの公式見解

プレミアリーグのマッチセンターは、X（旧Twitter）上でこの判定について詳細な説明を行った。それによると、マドゥエケによるマック・アリスターへの暴力行為はなかったとする主審の判定は、VARによって確認され、支持されたという。VARは「すべての場面を確認し、問題なしと判断した」としている。さらに、「マドゥエケとマック・アリスターがにらみ合った際に多少の接触はある。私の見解では、強い接触ではなく、暴力的でも粗暴でもない」とした理由を説明した。

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アシュリー・ウィリアムズの不満

BBCスポーツの共同司会者であるアシュリー・ウィリアムズは、マック・アリスターの反応に強い不満を示した。彼は『The Final Word』の中で、「いや、納得できない。納得できないよ」と語り、頭への接触は軽微だったと主張した。「頭に少し触れられただけだ。今、私が同じくらいの力であなたの頭に触れたとしても、あんなふうには倒れない」と指摘した。また、「ウーデゴールのところへ行って、倒れたことに文句を言っていたのは彼の方だ。あれは間違いなくファウルだったが、その後は自分がピッチに倒れている。いったい何をしているんだ？」と、マック・アリスターの態度についても批判的な意見を述べた。

マドゥエケの処分と記録

マドゥエケが最終的に退場しなかったことには、試合前の処分状況が大きく関わっていた。彼は試合開始から55分経過した時点で、ブラッドリー・バルコラへの意図的なファウルによりすでに警告を受けていた。そのため、もしこの時点で追加の警告を受けていれば、彼は警告二枚による退場となり、この日のプレーを終えることになっていた。24歳のマドゥエケは、クラブのトップチームで退場処分を受けたことがない選手である。彼が受けた唯一のレッドカードは、2019年にPSVのU-19チームでアルメレ・シティと対戦した際に受けたものであった。この試合での判定は、彼のキャリアにおける重要な出来事の一つとなる可能性が高い。