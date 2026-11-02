アーセナル戦でニョニが記録的パス精度、レスターの勝利への鍵

レスターのニョニがアーセナル戦でパス成功率96％を記録。データは彼の中盤支配力を示し、敗戦でも高い評価を得ている。今季11試合出場で定着.

レスター の選手、 ニョニ が アーセナル との試合において卓越したパフォーマンスを見せ、チームのビルドアップに重要な安定感をもたらした。データ分析サイトの『 Opta 』による統計によると、彼がプレーした59分間の間に、驚異的な技術的数値を記録したことが明らかになっている。

ニョニが記録した驚異的なデータ

ニョニのアーセナル戦でのプレー時間は59分間であった。この時間帯において、彼が出場した両チームの全選手の中で、パス成功数、パス成功率、相手守備ブロックを越えたパス回数の三項目すべてで第1位を獲得した。具体的な数値を見ると、パス成功数は53本、パス成功率は96パーセントに達している。

Also read GMOインターネットグループで顧客データ2万6000件超が流出、80億円の身代金要求は拒否

さらに、相手守備ブロックを越えて味方にボールを渡す回数は14本で、これもチーム全体で最も多かった。これらのデータは、ニョニが単なるボール回しではなく、前線への縦パスや攻撃の方向転換という重要な役割を高い精度で果たしていたことを示している。

敗戦を振り返るニョニの率直な総括

試合の結果自体は敗戦に終わったが、ニョニ自身はチームの取り組みに対して肯定的な見解を示した。彼は試合全体を通じてかなり良かったと感じており、自分たちに要求されていたタスクを遂行できたと振り返っている。しかし、このレベルの戦いでは、僅かな差が勝敗を分けることになるという現実を強調した。

Advertisement

チームは決定機でネットを揺らせなかったことや、試合序盤の失点が敗因の代償となったことを悔やんでいる。ニョニは、その小さな差が結果的にチームに重くのしかかったと認識しており、今後の改善点を見つめ直すきっかけになったと語っている。

初スタメンへの兴奋と自身の役割

今回のアーセナル戦でニョニは初スタメン出場を果たしており、その喜びと興奮を隠していない。ピッチに立った瞬間の感情について、もちろん興奮したと明かしている。しかし、感情に流されず、自分のプレーに集中することを最優先していた。

ニョニの主な目的は、ボールをできるだけ多く獲得し、それをきっかけにチームを前進させることにあった。この戦略は高いパス成功率として結実し、中盤でのボール保持力をチームにもたらすことに成功している。自身のプレースタイルについては、チームの前進に貢献することを最優先したと説明している。

レスターでの昇格と今季の活躍

ニョニのプロキャリアにおけるレスターへの軌跡は、2023年夏に下部組織からトップチームへ加入したことに始まる。その後、2024年2月にトップチームでのデビューを飾り、その実力をアピールしてきた。今シーズンからはレギュラーとして出番が増え始め、チームの中盤を支える存在へと成長している。

Advertisement

今季の公式戦における出場試合数は11試合に達している。アーセナル戦では、ソボスライやライアン・フラーフェンベルフといった強力な中盤陣を抑えてスタメン入りするなどの高い信頼を得た。この継続的な出場機会が、彼のデータ上の成果や試合への貢献度をさらに高めていると考えられる。