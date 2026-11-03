アーセナル、リヴァプールに勝利 ハヴァーツの16分の決勝点が決め手

アーセナルがリヴァプールに勝利しました。ハヴァーツの16分の決勝点を軸に、縦に速い攻撃と守備の管理がかみ合った試合の経緯を解説します。

アーセナル が リヴァプール との試合に勝利し、 ハヴァーツ が16分に決めた決勝点が勝負を決めました。 ライス が見つけたスペースからのパスが得点につながり、縦に速く攻める意図がそのまま結果に結びついた試合です。

ボールを保持した際のアーセナルは、縦へ速く、明確な目的を持って攻め込みました。16分の決勝点は、アルテタ監督が描いた戦術をそのまま体現する場面でした。ライスがスペースを見つけてハヴァーツのゴールをアシストし、ハヴァーツはリヴァプールの中央でのマークがわずかに緩んだ瞬間を逃しませんでした。

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ハヴァーツの偽9番起用が攻撃の幅を広げた

ハヴァーツは「偽9番」として、深い位置まで下がって中盤で数的優位をつくることができました。一方で、最終ラインの選手に迫って相手守備陣を縦に引き延ばすプレーもこなしました。

偽9番とは、本来のセンターフォワードの位置にいながら、ゴール前から離れて中盤に降りたり、ライン間で受けたりする役割を指します。相手のセンターバックが付いてくるかどうかで、攻撃の形を自在に変えられるのが特徴です。

さらに、マドゥエケとツォリスを献身的に守備へ戻るウイングとして起用したことで、リヴァプールのサイドバック、特にケルケズに2対1の状況をつくらせませんでした。見栄えの良い優勢さよりも、スコアを優先した戦術的に成熟した内容だったといえます。

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ゾーン14を閉ざしたダブルボランチの守備

勝負を分けた攻防は、ペナルティーエリアのすぐ外側にあたる「ゾーン14」で繰り広げられました。このエリアはリヴァプールのシステムが、ヴィルツにボールを届けるために設計された経路でした。

アルテタ監督は、ライスとギマランイスのダブルボランチによってその経路を効果的に封じました。中央で相手の受け手を見張ることで、ヴィルツが自由にボールを受けられる時間を奪ったのです。

数字もその差を明確に示しています。リヴァプールは18本のシュートを放ちましたが、枠内に飛んだのは4本にとどまりました。敵陣深くまでは進めても、遠距離からの得点確率の低いシュートや、厳しいプレッシャーの中でのヘディングを強いられたことがうかがえます。

カウンターへの警戒とリヴァプールの交代策

アルテタ監督が戦術的な争いに勝てた理由は、イラオラ指揮下のリヴァプールが、落ち着いて縦に運ぶカウンターに弱いと見抜いたことにあります。アーセナルがあえてボールを譲ったことで、リヴァプールのミドルブロックは前に引き出されました。

その結果、ハヴァーツが先制点を奪うために必要なスペースが生まれました。リードを奪ったアーセナルは守備ブロックをさらに下げ、空中戦での攻略をリヴァプールに迫りました。

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これに対し、ガブリエウとカラフィオーリが計17回のクリアで応えました。クロスにこだわったイラオラ監督の采配は、合計33本という数字が示すように、アーセナルのフィジカル面の特徴に対応しきれませんでした。

イラオラ監督は攻撃の停滞を比較的早い段階で認識しました。59分にはニョニに代えてドミニク・ソボスライを投入し、中盤に高い運動能力と縦への推進力を加えようとしました。

さらに67分と81分には、リオ・ングモハ、コスタス・ツィミカス、ルイス・クーマスを投入しました。終盤のリヴァプールは、ほぼ4-2-4といえる攻撃的な形に移行しました。圧力をかける回数は増えましたが、アーセナルの陣形は崩れず、チャンスの質は上がりませんでした。

終盤の采配で試合を締めくくったアルテタ

アルテタ監督の交代は、リードを守るための状況に応じたものでした。62分にギマランイスに代えてマイルズ・ルイス＝スケリーを投入し、左サイドを強化しました。

この若手選手は72分にイエローカードを受け、試合の緊張感は高まりました。それでもアルテタ監督は84分にハヴァーツに代えてピエロ・インカピエを投入し、5バックに移行して事実上試合を締めくくりました。

88分にはマルティン・ウーデゴールに代えてミケル・メリーノを投入し、中央のブロックをさらに固めました。こうした修正により、リヴァプールが終盤に立て続けにコーナーキックを得ても、ダビド・ラヤが難しいセーブを強いられる場面はほとんどありませんでした。試合状況に応じた管理を完遂した一戦といえます。