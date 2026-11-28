首位アーセナルの攻撃陣の得点力不足が指摘され、冬季移籍市場での補強、特にアントニオ・ヌサ獲得に注目している。アルテタ監督はチームレベル向上のための継続的な動きを強調した。

プレミアリーグ首位で2位に勝ち点6差をつけているものの、 アーセナル の攻撃陣には厳しい目が向けられている。 今季のリーグ戦で挙げた17得点は上位6チームで最少。 ここ1週間のニューカッスル戦とドルトムント戦では、決定機を生かせなかったことが響いた。

夏にはガブリエウ・マルティネッリ、ガブリエウ・ジェズス、レアンドロ・トロサールが退団し、攻撃陣の選手層が薄くなった。 補強として加入したのはクリストス・ツォリスのみだ。 この不足を補うため、クラブは冬の移籍市場に向けてRBライプツィヒのウイング、アントニオ・ヌサを注視していると報じられている。 アーセナルがシーズン途中に選手を獲得したのは、ジョルジーニョ、トロサール、ヤクブ・キヴィオルが加入した2023年が最後だ。

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しかしアルテタ監督は、冬の移籍市場で動きが少ないのは現状に満足しているからではないと否定。 チームのレベルを引き上げる可能性のある取引には、常に目を向けていると強調した。 アルテタ監督は「我々は移籍市場では常に積極的に動いてきた。 特に、何らかの問題を抱えているときはそうだ」と語った。