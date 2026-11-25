エミレーツ・スタジアムで行われたUEFAチャンピオンズリーグ、アーセナル対ボルシア・ドルトムントの一戦。アルテタ監督率いるアーセナルは圧倒的な支配率を見せたものの、ゴールに恵まれず1-1の引き分けに終わった。

エミレーツ・スタジアムで開催されたUEFAチャンピオンズリーグの試合で、 アーセナル は ボルシア・ドルトムント と1-1の引き分けに終わった。 アーセナル は試合を通じて攻撃を仕掛けたが、最終段階での決定力を欠き、ホーム戦で勝利を収めることができなかった。この結果により、週末の重要な対戦を前に、 ミケル・アルテタ 監督はチームの課題を再確認する必要がある状況となっている。

圧倒的な支配率 30本のシュート枠外多数

アーセナルはこの試合で圧倒的なゲームコントロールを見せた。チーム全体で放ったシュートの本数は30本に達したが、そのうち枠内に飛んだボールはわずか4本のみだった。この高いシュート数に対して非常に低い枠内シュート率は、アーセナルの攻撃が相手の守備陣に深刻な脅威を与え続けたことを示唆している。しかし、ゴールへの到達率の低さが、勝ち点獲得を阻む要因となった。

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ギェケレシュ先制 後半バイアーが同点に追い付き

試合は開始早々からアーセナルのペースで展開された。開始から10分も経たない段階で、ヴィクトル・ギェケレシュがゴールを決め、アルテタ監督率いるチームが先制に成功した。このゴールにより、アーセナルは試合の主導権を握り、優勢な展開を維持することになった。しかし、その後の展開は思わぬ方向へ向かう。

ポスト3回直撃 絶好機を逃しバイアーに同点

後半に入ると、ボルシア・ドルトムントの圧力が強まり、マクシミリアン・バイアーが同点ゴールを挙げた。この得点によって、アーセナルが勝ち点3を獲得する可能性は大きく縮小した。同点とされた後も、アーセナルは勝ち越しゴールを狙って攻撃を継続したが、決定的な瞬間を逃した。特に、アーセナルは試合終盤にかけて3度にわたってシュートがポストを直撃するという運の悪さに見舞われた。

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ギェケレシュもヘディング外し 2試合連続ドロー

試合残り15分の段階でも、アーセナルは決定的なチャンスを得ていた。ヴィクトル・ギェケレシュがゴールから約5.5メートルの位置でヘディングシュートを放ったが、これは枠外へ逸れてしまった。このミスにより、アーセナルは試合の勝敗を左右する絶好機を失った。この敗北回避は、ニューカッスル・ユナイテッド戦での2-2ドローに続き、アーセナルにとって2試合連続で勝ち点を分け合う結果となった。

アルテタ監督「信じられない」運と決断力の課題

試合終了後、ミケル・アルテタ監督はチームのパフォーマンスと結果の不一致に対して強い違和感を示した。アルテタ監督は、試合を支配し、多大な脅威を与え続けながら決定がつかなかった状況について、非常に不信感を表明した。彼自身も試合終盤の出来事に対して納得がいかない様子を見せた。

アルテタ監督は、運の要素が結果に影響したことを認めた上で、最後のプレーにおける精度の不足を指摘した。チームがどれほど優勢で試合を支配していたかは疑いようがないとし、観衆にとって素晴らしいプレイが見られたと評価した。しかし、ボールがゴールに入らなかった場面の多さは、アルテタ監督にとって理解しがたいものだった。

この一戦を通じて、アーセナルは攻撃の量ではトップレベルのパフォーマンスを示した。しかし、ゴールという最終的な成果に結びつける決断力や精度の欠如が、勝ち点という形で現れてしまった。今週末の重要な試合に向けて、アルテタ監督はこれらの課題を解消し、より確実な得点力を発揮できる体制を整える必要がある。