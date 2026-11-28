アーセナルのレジェンドであるポール・マーソンは、マンチェスター・シティとのプレミアリーグ重要試合において、ミケル・アルテタ監督にギョケレシュの先発起用を求めた。チャンピオンズリーグで見事なゴールを決めたギョケレシュのフィジカルなプレーが、不調なシティのセンターバックを動揺させる鍵になると主張している。

アーセナル のレジェンド、 ポール・マーソン が、日曜日に行われる マンチェスター・シティ との プレミアリーグ の重要な一戦に向け、ミケル・アルテタに大胆な先発変更を求めた。 解説者を務めるマーソンは、前線の戦術的な変更が、エミレーツ・スタジアムでシティの隙のある守備を攻略する鍵になると考えている。

ギョケレシュは今季のプレミアリーグで目立った活躍を見せられておらず、アーセナルの開幕からの11試合で出場時間はわずか181分、先発は1回にとどまる。 しかし、このミッドウィークにはボルシア・ドルトムントと1-1で引き分けたチャンピオンズリーグの試合で見事なゴールを決め、先発起用を後押しする結果を残した。 ミケル・アルテタは通常、重要な試合ではカイ・ハヴァーツを優先しており、ドイツ人FWは今季すでにチェルシー戦とリヴァプール戦で貴重なゴールを決めている。

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それでもマーソンは、日曜日の一戦ではギョケレシュのフィジカルを生かし、マンチェスター・シティの最終ラインをかき乱す必要があると考えている。 に対し、マーソンはギョケレシュの調子に波があり、出場時間も限られていることを認めた一方、その激しいプレーが今季不調のシティのセンターバック、マルク・グエイとルベン・ディアスを動揺させると主張した。