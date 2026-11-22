アーセナルはセント・ジェームズ・パークで行われた試合で、エベレチ・エゼのゴールで先制するもニューカッスルの猛攻に遭い同点に追いつかれた。ラヤGKの交代も注目された。

アーセナル は、 ニューカッスル・ユナイテッド の本拠地である セント・ジェームズ・パーク で行われたプレミアリーグの試合で、激しい攻防の末に1-1の引き分けに終わった。 ミケル・アルテタ 監督率いる アーセナル は、前半に エベレチ・エゼ の得点で先制し、ボール支配率65％で試合をコントロールするように見えたが、後半のニューカッスルの猛烈な反撃の前に守備の隙を突かれ、最終的に ノニ・マドゥエケ のゴールで勝ち点1を奪取した。

前半支配するアーセナルとエゼの先制ゴール

試合の序盤、アーセナルはミケル・アルテタ監督の指示通り、強度の高いポジショナルプレーを展開し、ニューカッスルを自陣深くに押し込んだ。この戦術によりアーセナルはボール支配率65％を記録し、試合の流れを完全に支配した。その結果、11本のシュートを放ち、その中でも特に効果的なプレーがエベレチ・エゼの得点につながった。エゼのゴールはアーセナルの流動的な攻撃陣が相手守備の隙を突いた結果であり、順当な先制点であった。

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この得点により、アーセナルは最近の連勝勢を維持し、プレミアリーグの首位争いにおいて優位な立場を築くかに見えた。ボールを保持し続け、ニューカッスルの攻撃を封じることに成功したアーセナルは、前半を通じて戦術的な完璧さを見せた。しかし、この支配的なパフォーマンスの裏には、守備への切り替え時に露呈した潜在的な脆弱性も存在していた。

後半の流れが変わったニューカッスルの激しい攻勢

試合後半に入ると、ニューカッスル・ユナイテッドは戦術を変え、アーセナルの陣形に生じた隙を突いて激しい攻勢を始めた。ニューカッスルはクロス10本、枠内シュート3本を記録し、圧倒的な数のチャンスを作り出した。特に後半最後の30分間は非常に慌ただしい展開となり、アーセナルは相手の直線的な攻撃に対して守備ラインの規律を崩されながら対応を迫られた。

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アーセナルの守備ラインは普段であれば規律正しく機能するが、この試合ではニューカッスルのサイドでの素早いポジション交換に対応しきれなかった。その結果、アーセナルは自陣で多くのプレッシャーを受け、失点の危機が何度か訪れた。ニューカッスルは数少ない好機を効率的に生かすことを企図したが、結果的に得点を決めきれず、試合は同点のまま終了する可能性が高まった。

ダヴィド・ラヤの交代と守備の脆弱性

この試合で特に注目を集めたのは、アーセナルのGKであるダヴィド・ラヤのコンディションと交代劇である。ラヤはビルドアップの局面で中盤に絞り込む戦術的な柔軟性を見せ、ボール支配率65％という数字を支える役割を果たしたが、守備時には問題も露見した。70分頃、ラヤはペナルティーエリア内で普段のような存在感を示せず、失点数に対して直接的な責任がなかったものの、後半の猛攻に対して沈黙を強いられた。

その結果、ラヤは70分にケパ・アリサバラガと交代することになった。スペイン人GKにとっても厳しい夜となったが、これは彼のコンディション管理や戦術的な適合性を検討する上での重要な瞬間となった。交代後もアーセナルは持ちこたえ、ニューカッスルの決定機を跳ね除けることに成功したが、守備の不安定さは試合を通じて残る結果となった。

マドゥエケのゴールでドローに持ち込んだアーセナル

試合の結末を決定づけたのは、後半の激しい攻防の末に現れたノニ・マドゥエケの終盤のゴールである。この得点により、アーセナルはセント・ジェームズ・パークで勝ち点1を救い出し、完全な敗北を免れた。ニューカッスルがクロスやシュートで多数のチャンスを作った一方で、アーセナルはこの重要な瞬間にゴールを奪うことで、首位争いにおけるダメージを最小限に抑えた。

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この結果、アーセナルは連勝ストリームを中断させたが、首位の座を争うライバルたちに続いていることを示した。ミケル・アルテタ監督は、攻撃面の可能性と守備の脆さの両方を浮き彫りにされたこの試合を、今後の戦術修正のための材料として捉えるだろう。アーセナルは今後、守備時の切り替えの速さや、相手チームのプレッシャーに対する耐性を高めることを課題として克服していく必要がある。