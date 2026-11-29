ニューカッスル、ドルトムントとの2試合連続引き分けを受け、アーセナル主将マルティン・ウーデゴールはチームメイトにフィニッシュの精度向上を求めた。強豪マンチェスター・シティ戦を見据え、チャンスを得点につなげる必要性を強調している。

ニューカッスル、ボルシア・ドルトムントとの2試合連続引き分けを受け、 アーセナル 主将の マルティン・ウーデゴール がチームメイトに 決定力 の向上を求めた。 ノルウェー代表MFは、エンツォ・マレスカ監督率いる強敵 マンチェスター・シティ を倒すには、フィニッシュの精度を高める必要があると考えている。

ウーデゴールは、チャンスを逃し続けたもどかしい1週間を経て、ゴール前での決定力不足に対処する必要があると強調した。 アーセナルは最近の試合で長い時間にわたって主導権を握りながらも、ニューカッスル、ドルトムントの双方と引き分けに終わった。 ウーデゴールは、優勢な展開を得点につなげることこそ、タイトル争いで勢いを保とうとするミケル・アルテタ監督のチームに足りない最後の要素だと考えている。 ウーデゴールは攻撃の最終局面で質を高める重要性を強調し、チーム全員が現在の課題を十分に理解していると語った。

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「小さな違いだった。 重要な場面で、もう少し質を発揮できていれば、もっと得点できたかもしれない。 ドルトムントは非常に強いチームで、今季のリーグ戦では無敗だ。 それでも、僕たちは勝利に値したと思うから悔しい。