アース製薬が主催するゴルフ大会「EARTH MONDAMIN CUP 2026」でチャリティーを実施

アース製薬が主催するゴルフ大会「EARTH MONDAMIN CUP 2026」で、NPO法人TGPと連携して地域の子どもたちへ生理用品と月経教育を届けるチャリティー企画を実施します。2025年の大会では、最終日のバーディー数に応じて総額1,160,000円をNPO法人TGPへ寄付いたしました。この寄付金により、袖ケ浦市内の小中学校12校へ生理用ナプキン1年分とナプキン収納ボックスを寄贈しました。また、中学校5校には直接訪問し、ナプキンディスペンサーの設置や教材製作費、包括的性教育費としてご活用いただきました。

アース製薬 が主催する ゴルフ大会 「EARTH MONDAMIN CUP 2026」では、 NPO法人TGP と連携して 地域の子どもたち へ 生理用品 と 月経教育 を届ける チャリティー 企画を実施します。2025年の大会では、最終日のバーディー数に応じて総額1,160,000円を NPO法人TGP へ寄付いたしました。

この寄付金により、袖ケ浦市内の小中学校12校へ生理用ナプキン1年分とナプキン収納ボックスを寄贈しました。 また、中学校5校には直接訪問し、ナプキンディスペンサーの設置や教材製作費、包括的性教育費としてご活用いただきました。 包括的性教育を通じて、生徒たちからは温かい感想が寄せられています。 『EARTH MONDAMIN CUP 2026』においても、選手のプレー結果に連動して主催者や協賛者から寄付が行われる「成績連動型」などのチャリティーを実施します。

最終日のバーディー数×5,000円に応じた総額をNPO法人TGPへ寄附する予定です。 『学生時代から自分の体について学び、将来の健康管理につなげる』ために、学校のトイレという身近な場所に無料のナプキンや情報を設置する取り組みを行っています。 月経が始まる小学生・中学生の頃から、自分自身の体を正しく理解することは、本当に大切な第一歩です。 地域や企業、医療機関の皆さまと力を合わせながら活動を続けてまいります





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