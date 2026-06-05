アークエル、FGNのHigh Growth Programに採択 カーボンマネジメント「CarbOne」の事業拡大を加速

アークエル株式会社が福岡市のスタートアップ支援施設FGNが主催する選抜型プログラム「High Growth Program」の2026年度採択企業に選出。同社のカーボンマネジメントサービス「CarbOne」の事業拡大を加速する。

アークエル 株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：宮脇良二）は、同社が提供する カーボンマネジメント サービス「CarbOne（カーボワン）」の事業拡大を加速するため、福岡市の官民共働型スタートアップ支援施設「Fukuoka Growth Next（FGN）」が主催する選抜型バリューアッププログラム「 High Growth Program 」の2026年度採択企業に選出されたことを発表した。

このプログラムは、将来的に大きな事業成長を目指すスタートアップを対象に、福岡市のスタートアップエコシステムを牽引する目的で2024年度に開始された。2026年度版は、過去の支援実績と採択企業との伴走で得た知見を基に、各社の事業価値を多面的に高めるバリューアッププログラムとして再構築されている。 IPO経験を持つ経営者やトップベンチャーキャピタリストの知見を深く取り入れ、アドバイスだけでなく、事務局や専門家がチームの一員として実務に伴走することで、計画の確実な実行と成長を強力に後押しする内容となっている。

アークエルは、デジタルイノベーションを通じて脱炭素社会の実現を目指す企業であり、カーボンマネジメントサービス「CarbOne」を主力としている。 CarbOneは、企業の温室効果ガス排出量の可視化、削減計画の策定、カーボンクレジットの調達など、脱炭素経営を一貫して支援するサービスだ。 近年、気候変動への関心の高まりや、国内外でのカーボンニュートラル目標の設定を受け、企業にとって脱炭素経営は重要な経営課題となっている。

特に、サプライチェーン全体での排出量管理（スコープ3）の要求が強まる中、CarbOneのような統合的なソリューションの需要は急速に拡大している。 同社は、今回の採択を契機に、サービスの機能拡充や販路開拓を進め、特に中小企業を含む幅広い業種への普及を目指す。 プログラムによる伴走支援では、専門家による事業戦略の見直し、資金調達のサポート、海外展開の可能性検討などが提供される。 アークエルは、これらの支援を活用し、CarbOneのマーケットシェア拡大とブランド力強化を図る。

また、福岡市のスタートアップ支援施設FGNとの連携により、地域経済の活性化にも貢献したい考えだ。 同社のCEO宮脇良二氏は、「このプログラムへの参加は、当社の成長にとって大きな追い風となる。 脱炭素社会の実現に向け、CarbOneの価値を高め、多くの企業のカーボンマネジメントを支援していく」とコメントしている。 今後、アークエルは、2026年度のプログラム期間中に、具体的な事業成果を創出し、ポストコロナの持続可能な社会構築に貢献することを目指す





Toyokeizai / 🏆 47. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

アークエル Carbone カーボンマネジメント High Growth Program 脱炭素

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fukuoka Growth Next、スタートアップ伴走支援プログラム「High Growth Program」2026年度採択10社を決定Fukuoka Growth Next運営委員会事務局のプレスリリース（2026年6月5日 15時07分）Fukuoka Growth Next、スタートアップ伴走支援プログラム「High Growth Program」2026年度採択10社を決定

Read more »

再エネ電力プラットフォームのTensor Energy、スタートアップ伴走支援プログラム「High Growth Program」2026年度に採択Tensor Energy株式会社のプレスリリース（2026年6月5日 15時23分）再エネ電力プラットフォームのTensor Energy、スタートアップ伴走支援プログラム「High Growth Program」2026年度に採択

Read more »

不動産テック企業の株式会社Live Searchが福岡市の官民共働型スタートアップ支援施設「Fukuoka Growth Next」のプログラム「High Growth Program」に採択株式会社Live Searchのプレスリリース（2026年6月5日 16時00分）不動産テック企業の株式会社Live Searchが福岡市の官民共働型スタートアップ支援施設「Fukuoka Growth Next」のプログラム「High Growth Program」に採択

Read more »

Fukuoka Growth Next「High Growth Program」2026年度に採択アークエル株式会社のプレスリリース（2026年6月5日 16時45分）Fukuoka Growth Next「High Growth Program」2026年度に採択

Read more »

aiESGが福岡市のスタートアップ伴走支援プログラム「High Growth Program」2026年度に採択されました株式会社aiESGのプレスリリース（2026年6月5日 17時30分）aiESGが福岡市のスタートアップ伴走支援プログラム「High Growth Program」2026年度に採択されました

Read more »

福岡市、スタートアップ10社を伴走支援 冷凍幼児食Oxxxなど福岡市の創業支援拠点「Fukuoka Growth Next（FGN）」は5日、有望スタートアップの成長支援プログラムで2026年度の採択企業を発表した。冷凍幼児食のOxxx（オックス）など同市に本社を置く10社を伴走支援する。初めて採択されたオックスは冷凍幼児食のサブスクリプションサービスを手掛ける。共働き世帯の需要を取り込んでおり、サービス利用者は累計で8万人を超える。黒瀬優作最高経営責任

Read more »