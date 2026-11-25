フランスのレジェンドであるティエリ・アンリが、チャンピオンズリーグでのアイントホーフェン戦の劇的な勝利を受け、ジョゼ・モウリーニョ監督率いるレアル・マドリーのパフォーマンスを称賛した。アンリは、今季の欧州制覇を狙う最有力候補の一つとなるだけの要素がチームに備わっていると強調している。

フランスのレジェンドであるティエリ・アンリが、チャンピオンズリーグでのアイントホーフェン戦の劇的な勝利を受け、ジョゼ・モウリーニョ監督率いる レアル・マドリー のパフォーマンスを称賛した。

アンリは、今季の欧州制覇を狙う最有力候補の一つとなるだけの要素がチームに備わっていると強調している。 レアル・マドリーはアイントホーフェンに先制を許しながらも逆転し、5-1で大勝した。 これで欧州の舞台では5連勝となり、完璧な戦績を継続している。 この連勝はチーム内の自信を深めると同時に、とりわけ直近の試合で選手たちのパフォーマンスが目に見えて向上していることから、評論家たちの称賛も集めている。

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元アーセナル、バルセロナのスターは、『 』が伝えたところによると、次のように語った。

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「レアル・マドリーは素晴らしい試合をした。 このレベルなら、チャンピオンズリーグ優勝の最有力候補の一つだ。 彼らは週を追うごとに目に見えて良くなっている。 レアル・マドリーでは何か特別なことが起きている。

警戒せよ」 レアル・マドリーでのモウリーニョの仕事ぶりを称えたのはアンリだけではない。 イングランド出身のジェイミー・キャラガーも同調し、アトレティコ・マドリーに敗れた後の苦しい時期を経て、チームを正しい軌道に戻したポルトガル人指揮官の手腕に光を当てた。 キャラガーは、バルセロナとのクラシコでの勝利がチームの流れを変える重要な転機になったとの見方を示した。 モウリーニョが批判や重圧にうまく対処し、レアル・マドリーを本来のレベルに引き戻したことが、チャンピオンズリーグでの結果にも表れているという。