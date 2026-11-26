モデルでタレントのアンミカ（54）が、25日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（水曜深夜0時15分）に出演。ゲストの相談に自身の思いを伝えた。この日のゲスト… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

この日のゲスト、インフルエンサーで原宿系クリエーターのしなこ（30）は事前取材で トークィーンズ への相談として「私の悩みでもあるんですけど。 あんまり人に期待しすぎない方が良いなっていうふうに考えていて。

期待しちゃうタイプだったので、しないほうが自分も相手も傷つかないと思って、普段過ごしてるつもりなんですけど。 期待してないと思っていても、何かが起きた時に結局どこか期待しちゃってる」と明かし、「人に期待しない方がいい？ 」と質問した。 VTRを見ていた若槻千夏は「究極なところまでいったね」と言った。

Advertisement

そして指原莉乃が「全然、原宿系じゃないじゃん。 でもあまりにもこの年齢なのに色んな人と関わってきたんだろうな。 そこでうれしいことも悲しいこともあったんだろうな」と伝えると、しなこは「優しい」と反応した。 アンミカは「一生懸命生きてる人ほど、頑張ってきた人ほど、きっと相手も同じぐらいやってるんじゃないかって思ってしまうっていうのも期待になるし。