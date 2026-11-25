アンミカが25日に都内で開催された第4回「更年期川柳」授賞式に登壇し、過去最多の5511通から金賞作品を選出した。特に推し活に関する作品や、思春期からの応募が増加した傾向が注目された。

アンミカ （54）が25日、都内で行われた「大人のおしゃれ手帖」（ 宝島社 ）主催の第4回「 更年期川柳 」授賞式に、25年に続き審査委員長として登壇した。 過去最大の5511通から、M！ LKの大ヒット曲「好きすぎて滅！

」にちなんだ「推し活で むくみイライラ 疲れ滅！ 」が金賞に選ばれた。 講評を聞かれると「推し活は、人間関係が狭まくなりがちの中、1人で推しを応援しに行っても友達ができたり、新しいコミュニティーができる。 いろいろ試されて、やっぱり推し活で滅できるのが、すがすがしい」と絶賛した。

Also read 「ファーミングシミュレーター 25」，フランスの農業機械メーカー「SKY Agriculture」の作業機12種類が登場

アンミカは、慢性甲状腺炎（橋本病）にかかったことを公表しているが、橋本病には更年期と共通の症状があり「29歳で甲状腺の橋本病から（更年期の症状を）体験させていただいた」と振り返った。 その上で「川柳として、短い言葉の中で相手に共感する文化を通じ、理解はできないけど共感し、思いやりの道に進み、知っていくことを大切に、大切にされているイベント」と、更年期川柳の意義を語った。

Advertisement

今回は、過去最大の5511作品もの応募があり、橘真子編集長は傾向として、男性からの理解が一歩進んだこと、「大人のおしゃれ手帖」読者の子供世代にあたる、10、20代の若年層からの応募が増加したと傾向を語った。 特別作品に選ばれた「わかってる ちゃんと理由が あることは」の作者・松橋柚奈は16歳。 アンミカは「ちょっと機嫌が悪いのは、ちゃんと理由がある、というのが『わかってる』で始まる。 すごく素直でシンプルな言葉で泣いちゃう」と絶賛。

「若い子が、お母さんが読んでいる『大人のおしゃれ手帖』を家で読んでいる、ということですよね。 思春期と思秋期…人生の季節を迎えることを、分かってもらえる想像力も大事」と、賛辞を繰り返した。