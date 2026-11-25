アンミカが「更年期川柳」授賞式で登壇し、更年期のつらさやネガティブ感情を肯定する重要性を強調。自身の橋本病経験や夫との暮らしを通じて、ポジティブな受け止め方やイライラ解消法を明かした。

アンミカ （54）が25日、都内で行われた「大人のおしゃれ手帖」（宝島社）主催の第4回「 更年期川柳 」授賞式に、25年に続き審査委員長として登壇した。 最後の総括の中で「更年期になって良かったことは、いっぱいあります」と語った。

ポジティブなワードを、常に世の中に発信している“伝道師”だが、ネガティブになることはあるか？ と聞かれると「あるんです！ 」と即答。

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「ネガティブを知らないと、ポジティブになれない。 つらさが分かるから、誰かに寄り添える。 自分1人じゃないと思っていくことが大事」と強調した。 アンミカは、29歳で慢性甲状腺炎（橋本病）にかかったことを公表しているが、橋本病には更年期と共通の症状がある。

若い時期に、更年期の状態に陥り「普通の方は、なかなかならない。 今から25年前だった、甲状腺、ホルモンのバランス、更年期だということも、同世代に説明ができなかった。 兄弟もいなかった、母も早く亡くなったので」と振り返った。 そのため「人生の旅に出た」という。

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「人生の季節…どんな風に体調が変化するかを勉強して、漢方養生指導士の資格を取った。 そのおかげで、目上のお友達と共感できた。 一緒に泣いたり、笑ったりできた。 それは人間らしい力だと思った」と強調。

「日々、朝、起きたら、無事に起きられた、笑顔と思えた。 ちょっと熟睡できただけで今日、めっちゃ眠れた、笑顔、自分を褒めてあげられた。 なんで私だけ、と被害者意識になるのではなく、みんな同じく不安」などと語った。 さらに「自分探しは、幾つになっても知らないことがある。

自分の心が何が好きで、何が心地良いか…今の自分を知るのが楽しい」とも語った。 イライラの解消法を聞かれると「だんなさまに、ギュッとしてもらう。 だんなさまが癒やし」と笑顔で語った。 夫婦円満の秘訣（ひけつ）を聞かれると「ありがとうと、ごめんなさいは早い方が良い」と断言。

「寝室は上、台所は下にあるんですけど、夜中に起きて水をくむと（夫が）『ミカちゃん、おいしい』と言う。 蛇口、ひねっただけなのに」と言い、笑った。