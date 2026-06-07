アンドレア・キミ・アントネッリ、最年少でモナコGP初優勝 メルセデス勢が中国GPから5連勝

メルセデスの19歳ドライバー、アンドレア・キミ・アントネッリがポール・トゥ・ウィンでモナコGPを初勝利。中国GPからの連勝を5に伸ばし、最年少優勝記録も更新した。フェラーリのハミルトンが2位、レッドブルのハジャーが3位に入り、フェルスタッペンはスタート直後のエンストでリタイアした。

メルセデス の19歳、 アンドレア・キミ・アントネッリ （イタリア）がポール・トゥ・ウィンで伝統のモナコGP初優勝を飾り、第2戦中国GPから5連勝を達成した。5連勝は歴代8位タイで、F1初勝利から史上初の快挙となる。3番手スタートのフェラーリのルイス・ハミルトン（英国）が2戦連続の2位に入り、5番手からスタートしたレッドブルのアイザック・ハジャー（フランス）が昨年オランダGP以来の表彰台となる3位に食い込んだ。

予選2番手だったレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）はスタートでエンストを起こし、1周走った後にピットへ戻りリタイアした。 ポールポジションからトップを守ったアントネッリは、序盤はバックマーカーに引っかかりハミルトンに差を詰められたものの、その後はリードを拡大し、一時は4位以下のマシンを周回遅れにするほどのペースを見せた。60周目にアストンマーチンのランス・ストロール（カナダ）がクラッシュし、セーフティーカーが導入された。

さらに3番手を走行していたフェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）が再スタート直後にクラッシュし、赤旗が掲示されてレースは中断された。 アントネッリのリードは一度失われたが、フォーメーションラップ2周の後、スタンディングスタートでレースが再開されると、彼は集中力を保ちリタイアやペナルティが相次ぐレースを首位で完走した。19歳9カ月13日という若さでのモナコGP制覇は、2008年のハミルトン（当時23歳4カ月18日）が保持していた最年少優勝記録を大幅に更新するものである。 アントネッリは「素晴らしい週末、素晴らしいレースだった。

信じられないほどのペースで全てが進んだ。 マシンは最高で、プッシュする自信を与えてくれた。 正直、再スタートはあまり気乗りがしなかったけど、気持ちと頭を落ち着かせて集中しようと努めた。 スタート直後に1位になってからは残りの周回をただただ楽しむことができた」と語った





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