アントワーヌ・グリーズマンがMLSのオーランド・シティへ移籍する最後のホームゲームで、クラブ通算100アシスト目を記録した。彼はクラブ通算500試合出場を達成し、ラ・リーガ残り2試合目のジローナ戦でアデモラ・ルックマンへ決勝アシストを記録し、1-0の勝利に貢献した。このパスで赤と白のユニフォームでの通算100アシスト目となり、212ゴールの金字塔に花を添えた。終盤にはチアゴ・アルマダとマルク・プビルが彼の引退弾を狙ってアシストを試みたが、その夢は叶わなかった。長年のチームメイト、オブラクは、彼の足でアトレティコに与えた影響を強調し、彼の不足感を感じた。彼は2014年にレアル・ソシエダから加入し、すぐに世界的なスターになったが、2019年にバルセロナへ移籍し、2021年にレンタルで復帰、その後2200万ユーロで完全移籍した。

アントワーヌ・グリーズマン は日曜日、 アトレティコ・マドリード のファンに感極まった別れを告げた。 MLS の オーランド・シティ へ移籍する最後のホームゲームで、 クラブ通算100アシスト目 を記録。

チームメイトのヤン・オブラクは試合後、『欧州で輝いたこのフランス人はバロンドールに値する』と称えた。 クラブ通算500試合出場を達成した35歳の彼は、ラ・リーガ残り2試合目のジローナ戦で21分にアデモラ・ルックマンへ決勝アシストを記録し、1-0の勝利に貢献した。 このパスで赤と白のユニフォームでの通算100アシスト目となり、212ゴールの金字塔に花を添えた。 終盤にはチアゴ・アルマダとマルク・プビルが彼の引退弾を狙ってアシストを試みたが、その夢は叶わなかった。

試合後、メトロポリターノではW杯優勝経験者にちなむ特別なセレモニーが開催され、忘れがたい送別会となった。 長年のチームメイト、オブラクは、グリーズマンがアトレティコに与えた大きな影響を早くから指摘した。 スロベニア出身のGKは率直に語り、記者団にこう語った、『彼と過ごした数年間は幸せだった。 彼はバロンドールに値した。

アメリカでもまだ活躍できる。 』チームの象幌であるフォワードがフリー移籍でオーランド・シティへ去ろうとしている。 これはターニングポイントとなる。 彼は2014年にレアル・ソシエダから5400万ユーロでアトレティコへ加入し、すぐに世界的なスターになった。2019年に1億2000万ユーロでバルセロナへ移籍し、2021年にレンタルで復帰、その後2200万ユーロで完全移籍した。2度の在籍でEL、スペイン・スーパーカップ、UEFAスーパーカップ制覇に貢献した。





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