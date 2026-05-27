アンディ・マクダウェル、カンヌ映画祭で「カルマ」上映に登場 運命のスリラーで存在感

第79回カンヌ国際映画祭で、アンディ・マクダウェルが主演映画「カルマ」の特別上映に出席。心理療法士役に挑み、家族の応援も受けてレッドカーペットを彩った。

第79回 カンヌ国際映画祭 は2026年5月、華やかな開幕を迎えた。 その真っ只中、5月15日に行われた映画「 カルマ 」の特別上映に、主演の アンディ・マクダウェル が登場した。 ポール・トーマス・アンダーソンが手がけた本作は、運命と因果をテーマにしたサイコスリラーで、カンヌのコンペティション部門に出品されている。

マクダウェルは会場のパレ・デ・フェスティヴァルに、エレガントな黒のシルクドレスに身を包んで現れた。 彼女の登場に、世界中から集まった報道陣のフラッシュが一斉に輝き、まさにカンヌの華といった雰囲気を醸し出していた。 マクダウェルは本作で、過去のトラウマに苛まれる心理療法士を演じており、その繊細な演技が映画祭初日から大きな話題となっている。 彼女はインタビューで、「この役は私のキャリアの中でも特に難しい挑戦でした。

監督の要求する細かい感情の起伏に応えるため、私は役作りのために半年間、実際の心理療法士のセッションを見学しました」と語った。 映画のテーマである因果応報についても、「私たちはみな、過去の選択に縛られている。 この物語は、その鎖を断ち切る可能性を示唆している」と熱弁を振るった。 また、この日のレッドカーペットには、マクダウェルの家族も姿を見せた。

娘のマーガレット・クアリーは、母親を応援するために駆けつけ、その美しいドレス姿が会場の注目を集めた。 マクダウェルは「家族と一緒にこの瞬間を共有できて本当に幸せです。 カンヌは特別な場所で、毎回夢のようです」と笑顔を見せた。 映画祭の関係者によると、本作は批評家からの高い評価を受けており、パルムドール獲得も有力視されている。

マクダウェルはこれまでカンヌで複数の賞を受賞してきたが、再びトロフィーを手にすることができるのか、注目が集まる





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