カルロ・アンチェロッティが12月6日、サン・シーロでのセリエA・パルマ戦を前にミランの殿堂入りを果たす。

ミランは、クラブのレジェンドである カルロ・アンチェロッティ が来月、クラブの殿堂入りを果たすと発表した。 現在 ブラジル 代表を率いるアンチェロッティは、セリエAの パルマ 戦を前にサン・シーロへ戻り、栄誉を受ける。

ミランのレジェンド、アンチェロッティが12月6日の特別セレモニーで、かつての本拠地に戻ってくる。 現在ブラジル代表を率いるアンチェロッティは、ミランの輝かしい歴史における最高のMF3人の一人に選ばれ、クラブの歴代の象徴とともに殿堂に名を刻む。 表彰式はパルマ戦のキックオフ直前に行われる。 パルマはアンチェロッティの地元クラブであり、輝かしい指導者キャリアで率いた古巣の一つでもあるだけに、特別な意味を持つ。

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ミランのサポーターから親しみを込めて「カルレット」と呼ばれるアンチェロッティにトロフィーを手渡すのは、かつてのチームメイト、ダニエレ・マッサーロだ。 若いファンの多くは、アンチェロッティを指導者としての卓越した戦術眼で知っているかもしれない。 しかし選手時代には、1980年代後半の伝説的なミランで欠かせない存在となり、アリゴ・サッキの下で主要タイトルを総なめにしたチームで重要な役割を果たした。 アンチェロッティは1987年から1992年に引退するまでミランでプレーし、5年間で160試合に出場して11得点、12アシストを記録した。