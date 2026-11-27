カンテレ『アンタッチャブルでやらせてもらってます』（毎週土曜 深0：45～ ※関西ローカル）の28日放送回から4週にわたって愛媛でのロケ模様を届ける。

アンタッチャブル（山崎弘也、柴田英嗣）が、グルメの食べ飲み歩きロケをはじめ、視聴者の声も取り入れながら、さまざまな企画に挑戦する同番組。 いつもはゲストとともにぶらり歩く本番組だが、今回はアンタッチャブルの2人だけで愛媛へ向かう。

今回の愛媛ロケは、7月からテレビ愛媛で『アンやら』の放送が始まったことへのお礼と、番組をさらに盛り上げるための宣伝を兼ねて実現した。 天候にも恵まれた松山城をバックに、「（日焼け止めを）ちょっと塗ってよ」と柴田にお願いする山崎。 柴田は「自分で塗れるでしょ」と言いながらも、日焼け止めを手に取り、山崎の顔に塗り始める。 出だしから仲むつまじい姿を見せ早くも名コンビぶり全開。

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愛媛でどんな掛け合いが生まれるのか、期待が膨らむスタートとなった。 さっそく柴田が「松山城行けるの？ 」と観光を希望するも、山崎は「そんな時間はないですね。 行くところ決まっているから」とあっさり却下。