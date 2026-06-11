アンソロピックが推進するAI安全策と次世代モデルの戦略的展開：Fable 5の制限とProject Glasswingの役割

アンソロピックは、新モデルFable 5の悪用リスクを抑制するため、サイバーセキュリティや生物化学領域での制限を導入。一方で、日立製作所などが参画するProject Glasswingを通じて、高度な能力を持つMythos 5を限定提供し、社会インフラの安全性向上を目指す。

AI開発の最前線を走る アンソロピック 社は、最新のAIモデルであるFable 5が持つ極めて高度な能力が、意図しない形で悪用されるリスクを深刻に捉え、厳格な安全策を導入することを決定しました。

具体的には、サイバーセキュリティや生物学的・化学的領域における高度な知識や能力が、攻撃的な目的や危険な物質の製造などに利用される可能性を懸念しています。 そのため、ユーザーからのリクエスト内容をリアルタイムで監視し、悪用につながる恐れがある有害なプロンプトや指示を検知した場合には、Fable 5による回答を制限し、代わりに安全性の高い設定がなされたClaude Opus 4.8が応答を肩代わりする動的な切り替えメカニズムを実装しました。

この設計は、AIが持つ潜在的な破壊力を制御し、社会的な安全を確保するための防波堤として機能することを目的としています。 しかし、このような安全性を最優先した設計は、正当な目的で研究開発を行う専門家にとって、一定の制約や不便さをもたらすという側面を持っています。 サイバーセキュリティの脆弱性を研究し、より強固な防御策を構築しようとするホワイトハッカーや、生物化学的な知見を用いて新薬の開発や防疫策を検討している研究者にとって、AIによる制限は研究の進展を妨げる摩擦となり得ます。

例えば、攻撃手法をシミュレーションして防御策を練るという正当なプロセスであっても、AIの検知システムがそれを攻撃的な意図であると誤認した場合、回答が制限されてしまいます。 アンソロピック社自身も、こうした制限が正当な研究者に影響を与える可能性を認めており、安全性の追求と実用性の確保という、AI開発における根深いジレンマに直面していると言えます。 この摩擦を解消し、信頼できるパートナーと共にAIの能力を最大限に活用するため、アンソロピック社は特定の組織に向けた限定的な提供枠組みを構築しました。

それがサイバーセキュリティに特化したプロジェクトであるProject Glasswingです。 このプロジェクトに参画し、厳格な審査と合意に基づいた組織に対しては、制限が緩和された、あるいは特定の高度な能力を保持したモデルであるMythos 5を提供しています。 これにより、信頼された環境下でAIを運用することで、リスクを最小限に抑えつつ、高度なセキュリティ分析や脆弱性診断といった実利的な活用を可能にするという、二段構えの戦略を採用しています。 この枠組みの中で注目を集めているのが、日本の日立製作所の動きです。

日立製作所は本年6月5日にProject Glasswingへの参画を正式に発表しました。 発表によれば、日立は初期段階でClaude Mythos Previewへのアクセス権を得ており、これをエネルギー分野をはじめとする極めて重要な社会インフラ向けソフトウェアの脆弱性の特定および修正に活用する方針を示しています。

電力網や交通インフラなどの社会基盤を支えるソフトウェアに脆弱性が存在した場合、その影響は国家レベルの混乱を招く恐れがあるため、AIを用いた迅速かつ正確な脆弱性診断は、現代のサイバー防衛において極めて重要な意味を持ちます。 日立のような産業界のリーダーがAIを防御側で活用することは、社会全体のレジリエンスを高めることに直結します。 一方で、最新モデルであるMythos 5へのアクセス権についても関心が集まっています。

Business Insider Japanが日立製作所に対し、実際にMythos 5を利用しているのかという点について確認を求めたところ、同社の広報担当者はProject Glasswingの枠組みの中で技術検証を継続的に進めていることは認めたものの、個別のモデル名や具体的な提供状況といった詳細については、アンソロピック社の公式発表を参照してほしいとして明言を避けました。 このような慎重な回答は、AIモデルのバージョン管理や機密保持契約、あるいは検証段階にある技術の不確実性を考慮した企業としての標準的な対応であると考えられますが、同時に最新AIの能力をいかに実務に組み込むかという戦略的な模索が水面下で激しく行われていることを示唆しています。

総じて、アンソロピック社の取り組みは、AIの民主化と安全性の確保という相反する課題に対する一つの解を提示しています。 一般ユーザーには安全なモデルを提供しつつ、信頼された専門組織には高度なモデルを開放するという階層的なアクセス制御は、今後のAIガバナンスの標準となる可能性があります。 AIが持つサイバー攻撃能力や生物化学的な危険性は、一歩間違えれば取り返しのつかない被害をもたらしますが、それを正しく制御し、日立製作所のように社会インフラの守護に活用できれば、人類にとって計り知れない利益をもたらすでしょう。

AIの進化が加速する中で、技術的なブレイクスルーと倫理的な制御、そして戦略的なパートナーシップの三位一体となった運用が、今後のデジタル社会の安全性を左右することになると考えられます





BIJapan / 🏆 83. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

アンソロピック AI安全性 サイバーセキュリティ 日立製作所 Project Glasswing

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

米AI企業Anthropic、一般ユーザーに提供するAIモデル「Claude Fable 5」をリリース米のAI企業Anthropicは6月9日、一般ユーザーに提供するAIモデル「Claude Fable 5」をリリースした。Fable 5は、Opusクラスを上回る能力を持つ「Mythosクラス」に属するモデルで、以前はセキュリティ上の懸念から一般公開を見送っていた水準の能力を持っている。Fable 5には、悪用を防ぐ保護機能（セーフガード）が組み込まれており、一般ユーザーにも提供された。

Read more »

ついに「Claude Mythos」の正式版が登場＆利用者制限撤廃版の「Claude Fable」も登場して誰でも使用可能にAI企業のAnthropicが「Claude Mythos 5」と「Claude Fable 5」を現地時間の2026年6月9日にリリースしました。両モデルはどちらも同等の能力を有しおり、Claude Mythos 5が一部の組織を対象に限定公開されるセキュリティ対策解除版で、Claude Fable 5がセキュリティ対策を施したうえで一般公開される製品版です。

Read more »

新生「Fable」はForzaTech Engineがもたらすフォトリアルなファンタジー世界に注目！【XBOX Games Showcase】XBOXのRPGといえば「Fable」といってピンとくるXBOXファンはあまり多くはないだろう。最後にリリースされた「Fable III」は2010年で、もう15年以上あいている。初のリメイク作品「Fable Anniversary」から数えても10年以上となる。しかし、「Fable」ファンはもちろんだが、シリーズを知らないゲームファンにこそ、この新生「Fable」はプレイして貰いたいRPGだ。

Read more »

Claude Fable 5のガードレールが厳しすぎると、Xで話題になっている米Anthropicが6月9日（現地時間）にリリースした新たなAIモデルClaude Fable 5のガードレールが厳しすぎると、Xで話題になっている。Claude Fable 5には新たにclassifierと呼ばれる、本体とは独立したAIシステムを組み込んだという。これにより、サイバーセキュリティ、生物・化学、モデルの蒸留に関するリクエストを検知すると、本体のFable 5ではなく、次に高性能なモデルであるClaude Opus 4.8が応答を引き継ぐ。Anthropicは、新AIモデルClaude Fable 5を一般公開した。同社の最上位Mythosクラスに属し、これまで一般提供を見送ってきた水準の能力を、悪用を防ぐ保護機能とともに全ユーザーへ開放した。Appleが5年がかりで開発したセキュリティ対策を5日で突破 Mythosが見せつけた脆弱性攻撃の威力。

Read more »

Claude Mythos/Fable 5 を含む最新「実費 AI」がメール分析し、Alexa やアプリに指示できる新機能を mailSpeak に追加株式会社アイ・エム・デイのプレスリリース（2026年6月11日 13時00分）Claude Mythos/Fable 5 を含む最新「実費 AI」がメール分析し、Alexa やアプリに指示できる新機能を mailSpeak に追加

Read more »

「Claude Fable 5」をAIの開発に利用するとこっそり性能が制限されることが判明、セキュリティ対策も厳しすぎて不満が続出Anthropicは2026年6月9日に高性能AIモデル「Claude Mythos 5」と「Claude Fable 5」をリリースしました。Claude Fable 5はClaude Mythos 5にセキュリティ対策を施したモデルなのですが、「セキュリティ対策が厳しすぎる」「AI開発者による利用が厳しく制限されている」といった不満の声があがっています。

Read more »