投資家は、アンソロピックの新規株式公開（IPO）が市場の強気派を再び勢いづかせることを期待していました。しかし、初日こそ好調だったものの、翌日以降は一転して厳しい展開となっています。その理由について専門家に取材しました。

で行われた。 借り入れコストの上昇に加え、11月の中間選挙で民主党が大勝した「ブルーウェーブ」の結果を受け、データセンター建設の減速を懸念する投資家が増え、AI相場（AI関連株への投資の流れ）は連敗状態に陥っていた。

だからこそ、投資家はアンソロピックに望みを託していたわけだ。 19日、ウォルサー・ウェルス・マネジメント（Walser Wealth Management）の最高投資責任者（CIO）、レベッカ・ウォルサー（Rebecca Walser）氏は、今回のIPOについて、市場心理の高揚に向けて「まさに市場が必要としているもの」との見方を示した。

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「投資家がテック銘柄の取引全体に非常に神経質になり、エヌビディア（Nvidia）を覆う暗雲がテックセクターに影を落としているいま、アンソロピックのデビューは、テックセクターにとって短期的に大きな追い風だ。 AI革命の成長シナリオが衰えていないという投資家の信頼を、いくらか取り戻す助けになるはずだ」と、アイブス氏は記した。 その大きな要因は構造的なものだ、と関係者は指摘する。 市場に出回る資金には限りがあり、投資家は19日、アンソロピック株の購入資金を捻出するためにほかの資産を売却していたのだ。