アンソロピック、新AIモデル「Fable 5」公開 - 安全性と高性能の両立を目指す

アンソロピック社が、強力なAIモデル「Claude Mythos 5」の安全版として「Fable 5」を公開。インターネット全体に影響を与える可能性があったMythosの脆弱性を抑制しつつ、高い性能を実現。一部の専門家のみがMythosにアクセス可能で、Fableは企業向けに提供される。同社はさらなる安全対策として、生物・化学関連の質問を別モデルに振り分ける方針も発表した。

アンソロピック社が新たに公開したAIモデル「 Fable 5 」は、同社がこれまで限定的に提供してきた「 Claude Mythos 5」の 安全性 を高めたバージョンとして注目を集めている。

Mythosシリーズは4月に「Claude Mythos Preview」が登場して以来、AI業界で革新的な能力を持つと評価されてきた。 しかし、その驚異的な性能はサイバーセキュリティ上の脆弱性を過剰に検出できるため、適切な対策なしにはインターネット全体の機能不全を引き起こすリスクがあるとアンソロピックは判断。 このため、Mythos 5はごく限られた政府機関や企業にのみ提供され、一般公開は見送られてきた。 Fable 5は、そうした懸念を踏まえ、安全策を組み込みながらも同社史上最高性能を謳うモデルとして位置づけられている。

同社のブログによれば、ソフトウェア開発や知的作業の支援が大幅に向上したほか、画像などのテキスト以外の対象理解も改善。 これまでのモデルでは攻略不可能だったゲーム「ポケットモンスター ファイアレッド」をクリアした事例も公開され、その能力の高さを示している。 ただし、これらのモデルは動作に膨大な計算資源を必要とするため、アンソロピックは低価格での提供には否定的で、数週間後にはFable 5の利用に追加料金を課す方針を示している





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Anthropic AI Claude Mythos Fable 5 安全性

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