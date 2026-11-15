アンソロピック11月19日にIPO　公開価格1株70〜78ドル、最大644億ドル調達へ

米AI大手アンソロピックが11月19日に新規株式公開を迎える。2026年1〜9月期の売上高は前年同期比13倍となり、営業赤字も大幅に縮小した。

11月19日、米国の人工知能（AI）大手 アンソロピック が 新規株式公開 （IPO）を迎える。売り出し株数は8億2500万株で、公開価格は1株70〜78ドルに設定されている。

同社は最大644億ドル（約10兆円）の調達を目指しており、時価総額は1.4兆ドル（約220兆円）となる見通しだ。本記事は、同社の現状と展望を読み解くためのデータを図解中心に整理する2回連載の前編にあたる。

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アンソロピックの業績推移と売上高の急拡大

11月2日に提出された修正版の目論見書によると、アンソロピックの2026年1〜9月期の売上高は332億4200万ドルで、前年同期比13倍に膨らんだ。

同じ期間の営業損益は12億6000万ドルの赤字となった。前年同期の52億2400万ドルの赤字から大幅に縮小しており、売上の伸びが赤字の圧縮につながった形だ。

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目論見書は、新規株式公開に先立って企業の財務情報を投資家に開示するための書類である。修正版では直近の決算期の数字が更新されており、今回の業績はこの書類に基づいて確認できる。

売上拡大の背景には、生成AI「クロード」の相次ぐ新モデル投入がある。クロードの各モデルに加え、API（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）を通じた企業向けサービスやクロード・コードなど全製品の利用が増えた。

企業顧客の急増と計算資源コストの構造

アンソロピックの主力は企業顧客であり、その利用は加速している。26年9月末時点の直近12カ月ベースで売上高10万ドル以上を計上した顧客数は1万1900社超に達した。

この数字は25年9月末の950社超から急拡大したものだ。これら顧客による売上高は245億ドルで、売上高全体の74％を占め、前年同期比12.8倍になった。

AIサービスの提供には、大量の計算資源とインフラの費用がかかる。アンソロピックの計算資源・インフラ費用は26年1〜9月期に188億0800万ドルとなり、前期比144億2700万ドル増加した。

それでも売上高に対する比率は57％にとどまった。計算資源の大部分は事前に一定価格でクラウド事業者との契約により確保していたものを使ったため、コストが抑えられたとされる。前年同期の比率は172％であり、大幅な低下である。

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一方で、裁判費用や、契約量を超えた計算資源に関する割高の短期契約も費用に上乗せされた。それでも営業赤字は縮小しており、収益構造の改善が数字に表れている。

ビッグテック比較と前編で示された論点

前編では業績推移に加え、ビッグテック各社を凌駕する従業員1人当たり売上高を取り上げる。あわせて、ビッグテックが有するデータセンターといった計算資源の利用契約額も検証の対象とされている。

従業員1人当たり売上高は、アンソロピックがビッグテック各社を上回る水準にあることを示す指標として位置づけられている。少人数で多くの売上を生み出している構図を読み取るための重要なデータだ。

計算資源の利用契約は、クラウド事業者との長期契約と短期契約の違いがコストに直結する。事前契約で確保した資源の比率が高いほど、売上に対する費用の負担は軽くなる構造である。

今回の前編で示されたのは、売上の急拡大、企業顧客の増加、そして計算資源コストの抑制という三つの流れだ。後編では同社の全容をさらに図解で掘り下げ、アンソロピックの展望を総合的に示す予定である。