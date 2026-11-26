Anthropicの上場によりAIブームが投資家の厳しくなる評価に晒される中、ナスダック100指数の主要銘柄の株価と予想PERを分析。高PER銘柄でも利益予想の上方修正にもかかわらず下落するケースが多く、投資家は持続可能な収益性に対してのみ割高な価格を付けていることが明らかになった。

- １９日に上場した米 人工知能 （ＡＩ）開発企業アンソロピックの株価が２４日、公募価格を下回ったことは、ＡＩブームが投資家の厳しい目にさらされて‌いることを物語っている。 株価を正当化するだけの十分な利益を生み出せる‌のかという疑問の高まりを浮き彫りにした。

ロイターがハイテク株の比重が高いナスダック１００指数 に関するＬＳＥＧのデータを分析したところ、予想株価収益率（ＰＥＲ）がプラスで、利益予想の更新デー​タが入手可能な８６社のうち６０社について、今後１２カ月間の利益予想が過去３カ月間に上方修正されていた。 その中の３７社は株価がこの期間に下落した。 米半導体大手エヌビディアの利益予想は２０％弱上方修正されたものの、株価は過去３カ月間に約２５％下落した。

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これは中国のスパイと疑われる女性との関係を含む複数の不倫疑惑が報じられたジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）の突然の辞任と復帰を巡る株価の激しい変動が一因となっている。 ロイターの試算によると、ナスダック１００種構成銘柄のうち予想ＰＥＲが最も高い２５社（多くはＡＩ、自動⁠運転などの新興技術に関連する）の１年先の利益予想に基づく利益倍率（中央値）は３８倍だったのに対し、残るＰＥＲがプラスの企業では１８倍だった。