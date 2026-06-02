アンソロピック、AIセキュリティプロジェクトを拡大 政府も参加へ

AI開発企業アンソロピックは、セキュリティ対策プロジェクト「グラスウィング」の参加対象を約200組織に拡大し、高性能AI「クロード・ミュトス」を提供すると発表。重要インフラの防御強化を目指し、政府機関も含まれる。AIの脆弱性発見能力を巡る懸念と活用の両面が議論されている。

米国の 人工知能 開発企業 アンソロピック が、 セキュリティ 対策プロジェクト「 プロジェクト・グラスウィング 」の参加対象を約50組織から約200組織に拡大すると発表した。 このプロジェクトを通じて、高性能AI「 クロード・ミュトス ・プレビュー」へのアクセスが提供される。

新たな参加組織は15カ国以上に及び、政府機関も含まれる。 医療、電力、水道、通信、ハードウェアなどの重要インフラ分野における防御体制の強化が目的とされる。 参加には一定のセキュリティ要件を満たすことが求められ、米政府や既存組織、セキュリティ業界関係者と協力して進められる。

「クロード・ミュトス」が今年4月に発表された以降、AIがソフトウェアの脆弱性を発見する能力が悪用される可能性への懸念が高まり、各国政府や金融機関が対応に追われている。 実際に「グラスウィング」のパートナー組織内で、深刻度が「非常に高い」または「極めて高い」と評価される1万件以上のセキュリティ欠陥が発見されている。 一方で、ハッキングへの脅威が過大評価されているという指摘もあり、議論が分かれている。 アンソロピックは、パートナー組織に対する大規模な攻撃が発生した場合、1億人以上に影響が及ぶ可能性があると推計している。

プロジェクトでは、他のプロバイダーが利用可能になる前に、6～12カ月でソフトウェアインフラを強化することを目指す。 アンソロピックは、追加の安全対策を実施した上で、今後数週間以内に「ミュトス」と同等のモデルを広く提供する計画を明らかにしている。 同社はまた、米国での新規株式公開（IPO）を非公開で申請したことも発表した。 AIの急速な発展とその安全保障への影響は、技術革新とリスク管理のバランスをどう取るかが重要な課題となっており、国際的な協調と規制の在り方が問われている





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