アンケート調査：手のエイジングケア対策、若年層・未婚層の関心薄い

アンケート調査では、全国の20歳～59歳の女性2,000人を対象に、手のエイジングケア対策について調査を行いました。アンケートでは、行なっていないが、関心はあると答えた人が41.4％で最多となり、手元のアンチエイジングに関心を持つ人が多いことがわかりました。年代別の結果を見てみると、50代では約3人に1人がハンドケアを行なっており、40代では約2人に1人が行なっていないが、関心があると回答したのに対し、20代では41.6％が行なっていないし、関心もないと回答しています。

全国の20歳～59歳の女性2,000人を対象に、手のエイジングケアのために何か対策をしていますか？ というアンケートを実施したところ、行なっていないが関心はあると答えた人が41.4％で最多となり、手元の アンチエイジング に関心を持つ人が多いことがわかりました。

年代別の結果を見てみると、50代では約3人に1人がハンドケアを行なっており、40代では約2人に1人が行なっていないが関心があると回答したのに対し、20代は41.6％が行なっていないし、関心もないと回答しています。 このことから、若年層は手のシワや節が目立ったり、乾燥が気になったりといった目に見えた悩みが少ないため、ハンドケアへの関心が薄いこと、また40代以降になり実際にエイジングサインが出てきてから関心を持ちはじめ、対策を講じる方が多いことが推察されます。

未婚の層は実際にハンドケアをしている人がやや多めではあるものの、行なっていないし、関心もないと答えた人が33.12％と、既婚の層に比べて関心が薄い人が多いことがわかりました。 上述のデータにより、既婚者のほうがハンドケアに関心が高いことがわかりましたが、職業別に見たときにも専業主婦の関心が非常に高いことがわかりました。 手湿疹が主婦湿疹と呼ばれることもあるように、日々の水仕事などによるダメージから、何らかのエイジングサインを感じている可能性がありそうです。

世帯年収別行なっていないが、関心はあると答えたのは700万円以上1,000万円未満の層が最多、行なっていないし、関心もないと答えたのは500万円未満の層が最多となっていることから、手肌まで意識を巡らせることができるのは、経済的な余裕の現れでもあるのかもしれません。 また、水仕事などによるダメージが出やすい既婚や主婦の関心が高いことや、ハイエンド層ほど手元のケアを日常的に意識している人が多いことが明らかになりました





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