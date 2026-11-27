Elizabeth Howcroft [パリ ２５日 ロイター] - ブロックチェーン分析会社によると、先月発生した暗号資産（仮想通貨）取引大手バイナンスへのハッキングを通じて盗まれた巨額の暗号資産の

- ブロックチェーン分析会社によると、先月発生した暗号資産（仮想通貨）取引大手バイナンスへのハッキングを通じて盗まれた巨額の暗号資産の一部が、北朝鮮のマネーロンダリング（資金洗浄）組織により現金化されようとしている。

こうした組織は、トークンを別の暗号資産へ交換したり、資金の流れを分かりにくくしたりできる知名度の低いオンラインサービスを利用しているという。 具体的な利用先は、米連邦捜査局（ＦＢＩ）から先月、ハッカーに協力しないよう求められたオンライン交換サービス「ＴＨＯＲＣｈａｉｎ」と、暗号資産の出所を隠す「コインジョイン」サービスだとされる。 研究者らによれば、これらのサービスを通じて盗まれた資金が追跡困難な状態へと移されつつある。 米当局は１０月２９日に起きた約６３億ドル相当の暗号資産盗難事件について、北朝鮮系ハッカーの関与を指摘した。

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約２８億５０００万ドル相当のトークンは発行体によって凍結されたが、残る資産は依然として流通。 北朝鮮は関与を否定している。 ロイターの取材に応じた暗号資産分析会社によると、北朝鮮の資金洗浄組織はここ数日、ＴＨＯＲＣｈａｉｎやコインジョインを利用した資金移動を活発化させている。 これらのサービスが、異なるブロックチェーンや暗号資産サービスをまたぐ数万件規模の取引からなる複雑な資金洗浄の仕組みにおいて重要な役割を果たしていることがうかがえる。