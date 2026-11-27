Atsuko Aoyama ［東京 ２７日 ロイター］ - ＡＩ（人工知能）相場失速の懸念を受け、為替市場では米国の金融政策がハト派化し、ドルが下落した２０１８年末から年明けにかけての値動きの再現を意

２０１８年当時は、中間選挙直後に米株が上昇したが、米中貿易戦争と景気減速懸念がくすぶり、ほどなく軟調に転じた。１２月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ） で市場が期待したほどハト派に傾かなかったことで株価は一段安となり、米債利回りも低下した。

ドル／円相場は１８年末のＦＯＭＣ前の１１３円半ばから、翌年の１月中旬にかけて１０８円半ばまで、約４．５％下落した。 足元の相場に照らせば１５２円後半への下落に相当する。 その間、１月の年始にはアップルの業績予想の下方修正を背景としたフラッシュクラッシュ（瞬間的な急落）が発生し、一時的に１０４円台まで急落する場面もあった。 米国ではこれまで株高が個人消費を下支えしてきた側面もある。

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株安に伴う消費減速は先行き米国の「弱点」となるとの懸念も根強い。