アンカー・ジャパンは11月24日、屋外用防犯カメラ「Anker Eufy SoloCam E50」と、窓に貼り付けるタイプの防犯カメラ「Anker Eufy Window Camera E10」を発売した。価格はAnker Eufy SoloCam E50が2万9990円、Anker Eufy Window Camera E10が9990円。

アンカー・ジャパンは11月24日、屋外用 防犯カメラ 「 Anker Eufy SoloCam E50」と、窓に貼り付けるタイプの 防犯カメラ 「 Anker Eufy Window Camera E10」を発売した。

価格はAnker Eufy SoloCam E50が2万9990円、Anker Eufy Window Camera E10が9990円。 Anker Eufy SoloCam E50は、Ankerの屋外用防犯カメラにおいて過去最大の販売台数（2026年10月現在）を記録したベストセラー「Eufy SoloCam S340」の後継モデル。 撮影対象を逃さない「360度の自動追尾撮影」に加えて、「4K高解像度」での撮影に新たに対応した。

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水平360度、垂直70度の広い可動域で、検知対象をAIが自動追尾して撮影可能なほか、望遠と広角の2つの4K高解像度のレンズを搭載し、光学とデジタルを組み合わせたAnkerの防犯カメラ史上最大値となる12倍のハイブリッドズームにより、約12m先の対象物でも画質劣化やぼやけを軽減し、細部までクリアに撮影する。 また、侵入者の熱を検知する赤外線センサーと動きを検知するレーダーセンサーの2つを組み合わせ、誤検知とバッテリ消費を抑えた。

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アプリで設定した時間帯に、侵入者に対して起動する赤・青の警告ライト、最大95dBの大音量アラーム、夜でも日中のように明るく色鮮やかな映像を記録できるカラーナイトビジョンも搭載した。 カメラ本体には10000mAhの大容量バッテリと5Wの高出力ソーラーパネルを搭載し、1時間の直射日光で1日分の電力を供給できるうえ、フル充電で約90日間にわたって使用が可能。 なお、録画したデータは最大512GBまでmicroSDカード（別売）でローカル保存できるため、クラウドのサブスクリプション費用やデータ漏えいの不安なく使用できる。

屋外用の防犯カメラに求める機能を網羅的に詰め込み、工事不要で手軽に本格的なセキュリティを強化できる製品となっている。