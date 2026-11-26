2027年2月、新国立劇場においてアレクサンダー・エクマンのコンテンポラリーダンス「CACTI」とデヴィッド・ビントレーのストーリー・バレエ「雪女」がダブルBillで上演される。パラリンピック開会式の振付監督として知られるエクマンの作品は、16人のダンサーと生演奏によるユーモアと知的問いを内包する舞台であり、ビントレーの作品は小泉八雲の物語を基にした日本的な幻想と悲恋を描く。

2024年パリ・パラリンピック開会式の演出・振付監督で一躍世界中の注目を集めた、スウェーデン出身の振付家 アレクサンダー・エクマン （Alexander Ekman）。 世界各地のバレエ団やダンスカンパニーにおいて、ユーモアと遊び心に満ちた独創的な舞台作品を生み出してきたエクマンの代表作のひとつ「 CACTI 」 が、2027年2月6日、7日に 新国立劇場 中劇場において、スターダンサーズ・バレエ団によって上演されます。

本公演は、同作の東京初上演となります。2025年夏のパリ・オペラ座バレエ団の「PLAY」東京公演で、日本でも注目を集めたアレクサンダー・エクマン。 彼が、ネザーランド・ダンス・シアター2のために2010年に創作したのが「CACTI」です。 《サボテン》を意味するタイトルをもつ本作は、16人のダンサーと弦楽四重奏の生演奏、そしてユーモラスなナレーションによって展開するコンテンポラリーダンス作品。 ダンサーたちは、四角い舞台装置の上で身体そのものを楽器のように操り、音楽と呼応しながらリズミカルに動き続けます。

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一見すると遊び心あふれる軽快な舞台。 しかしその奥には、「芸術をどのように観るのか」「作品には“正しい”解釈があるのか」という問いが潜んでいます。 コンテンポリーダンスをめぐるさまざまな“見方”や“語られ方”を、エクマンならではのユーモアと鋭い視点で描いた「CACTI」。2025年に東京を沸かせた「PLAY」とはまた異なる、エクマンのユニークな創作世界を堪能できる貴重な機会となります。