ポルトガル人MFサム・コスタがアル・ハズム戦で決めた先制ゴールにより、アル・ナスルはサウジ・プロリーグ史上初となる100試合連続得点を達成した。2023年12月のアル・リヤド戦から始まったこの記録は、チームの長期にわたる攻撃の安定性を示すもので、データ分析会社オプタが確認した。

ポルトガル人MF サム・コスタ がアル・ハズム戦で決めたゴールは、 アル・ナスル に先制点をもたらした見事な一撃というだけではなかった。 この得点によってチームは サウジ・プロリーグ 史上前例のない記録を樹立し、新たな歴史的偉業を成し遂げた。

ロシュン・リーグ第13節として土曜日に行われた両チームの一戦で、コスタは25分にアル・ナスルの先制ゴールを記録した。 その後、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）が介入して場面を確認し、26分にゴールが認められると、アル・ナスルの選手たちはアウェイでのリードを喜び合った。 しかし、このゴールの真の価値はスコア以上のものだった。 サッカーのデータ分析を専門とする「オプタ」によると、アル・ナスルはサウジ・プロリーグ史上初めて100試合連続得点を達成したチームとなった。

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これは同リーグでこれまでどのクラブも到達したことのない記録である。