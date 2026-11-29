アル・アハリは日曜夜、カイロ国際スタジアムでアンゴラのプリメイロ・デ・アゴストを迎え、4-0の大勝でCAFコンフェデレーションカップのグループステージ初戦を飾った。モロッコ人指揮官フセイン・アムータの解任を受け、サミ・コムサンが初めてチームの指揮を執った一戦だった。

15分、 アル・アハリ がついにアンゴラ守備陣をこじ開ける。 モハメド・ハニが右サイドから正確なクロスを送ると、マフムード・サラーハが見事な跳躍から力強いヘディングを放ち、ボールはGKの右側からネットに吸い込まれた。

ホームチームが先制に成功した。 このゴールはVARによるチェックを経て認められ、アル・アハリはさらに追加点を狙って攻勢を続けた。 さらにプリメイロ・デ・アゴストはGKが負傷して続行不能となり、早々にGKの交代を強いられるという追い打ちを受けた。 優位に立ったアル・アハリは32分に2点目を挙げる。

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アリ・マフムードがペナルティエリア内にクロスを送ると、アシュラフ・ベンシャルキが高く跳んで力強く頭で合わせ、ネットを揺らした。 これでアル・アハリは前半終了を前に余裕のあるリードを手にした。 アンゴラのチームはペナルティエリア外からのシュートで1点差に詰め寄ろうとしたが、ボールはポストの脇を通過した。 一方、アル・アハリもその後のチャンスを得点につなげられず、前半はホームチームの2-0リードで終了した。